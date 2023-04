Konjunktur: Bundesregierung verdoppelt Wachstumsprognose für 2023

Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben. Man gehe von einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent aus, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Vorstellung der Konjunkturprognose am Mittwoch in Berlin. Er sprach von erfreulichen Nachrichten. Im Januar war die Regierung noch von 0,2 Prozent ausgegangen.Im kommenden Jahr rechne man mit einem Wachstum um 1,6 Prozent, so der Wirtschaftsminister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die deutsche Wirtschaft hat sich als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen“, sagte Habeck. „Die schrittweise Erholung setzt sich fort.“ Die Stützungs- und Stabilisierungsmaßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der gestiegenen Kosten von Unternehmen und der Kaufkraftverluste der privaten Haushalte hätten eine stärkere Abschwächung im Winterhalbjahr verhindert, teilte das Ministerium mit

Natürlich seien diese Zahlen angesichts der Prognosen früherer Jahre „überhaupt nicht befriedigend“, betonte der Bundeswirtschaftsminister. Aber der Höhepunkt der Inflation sei überschritten. Nach einer Rate von 6,9 Prozent im vergangenen Jahr gehe die Bundesregierung von 5,9 Prozent in diesem und von 2,7 Prozent im kommenden Jahr aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Privater Konsum noch rückläufig

Die Energiepreise seien deutlich zurückgegangen, betonte der Wirtschaftsminister. Allerdings werde das für Verbraucherinnen und Verbraucher wohl erst in einiger Zeit spürbar. Man sehe auch, dass der Außenhandel wieder deutlich anziehe, erklärte Habeck. Außerdem erweise sich der Arbeitsmarkt als robust, gerade angesichts des immensen Fachkräftemangels.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Schwächen gebe es dagegen beim privaten Konsum. „Er ist mit 0,1, Prozent noch rückläufig“, so der Grünen-Politiker. Grund dafür sei die Inflation. Sobald diese sinke, rechne er auch wieder mit einem Anstieg des privaten Konsums. Außerdem gebe es in Deutschland weiterhin „ein deutliches Problem in der Bauwirtschaft“, so Habeck - unter anderem durch den steilen Zinsanstieg.

Die Konjunkturprognose der Bundesregierung bildet die Grundlage für die neue Steuerschätzung im Mai. Im vergangenen Jahr hatte auch die Bundesregierung für dieses Jahr noch eine Rezession infolge des Ukraine-Kriegs befürchtet. Eine Eskalation der Energiepreiskrise blieb aber aus.

RND/dpa/toe