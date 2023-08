Wärmeplanung: Kommunen haben ihre Zweifel – und fordern klare Signale bei der Finanzierung

Berlin. Vor dem geplanten Kabinetts­beschluss zur kommunalen Wärme­planung am Mittwoch hegt der Deutsche Städte- und Gemeindebund Zweifel, ob die Wärmeplanung für die Kommunen mit den aktuell dafür vorgesehenen Mitteln aus dem Klima- und Transformations­fonds zu schaffen ist. Es sei wichtig, eine auskömmliche Förderung für die Erstellung der Wärmepläne bereitzustellen, sagte Haupt­geschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Die vom Bund hierfür bislang vorgesehenen 500 Millionen Euro reichen dafür nach unseren Berechnungen keinesfalls aus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne die Kommunen werde die Wärmewende scheitern. Damit sie flächen­deckend gelinge, müssten nicht nur alle Kommunen unabhängig von der Größe einbezogen werden, sondern die Wärmeplanung auch leistbar sein. „Diesbezüglich haben wir große Zweifel“, sagte Landsberg. „Denn die Kommunen sehen sich mit begrenzten Kapazitäten konfrontiert, sowohl in der eigenen Verwaltung als auch bei den externen Planungs­büros“, sagte er und forderte Fristen, die erfüllbar seien. „Auch dürfen die Anforderungen an die Wärmepläne nicht zu bürokratisch sein“, so Landsberg.

Verlässliche Rahmenbedingungen

Auch der Landkreistag pocht auf klare Zusagen zur Finanzierung. Es sei richtig, dass die kommunale Wärmeplanung und das Gebäude­energie­gesetz verzahnt werden sollen, sagte Präsident Reinhard Sager dem RND. „Das Ziel, bis 2030 die Hälfte der leitungs­gebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen, muss außerdem unbedingt mit der notwendigen Finanzierung unterlegt werden“, forderte er. „Dazu braucht es bereits jetzt konkrete Aussagen zur finanziellen Ausgestaltung.“ Die Übertragung auf die kommunale Ebene durch ein Landesgesetz wäre eine neue Aufgabe, die seitens der Länder vorbehaltlos finanziell ausgeglichen werden müsste. Auch dazu bräuchten die Kommunen bereits jetzt klare Zusagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Frage rund um die Energie­versorgung von morgen hatte die Ampel­koalition die kommunale Wärmeplanung auf den Weg gebracht. Sie sieht vor, dass Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren eigene Wärmepläne vorlegen. Größere Städte müssen das nach jüngstem Stand bis Mitte 2026 tun, kleinere haben bis Mitte 2028 Zeit. Die kommunale Wärmeplanung ist eng mit dem Gebäude­energie­gesetz verzahnt. Denn erst wenn in einer Kommune eine solche Planung vorliegt, soll die Pflicht gelten, dass jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Für Bürgerinnen und Bürger kann das in der Abwägung um ihre Energie­versorgung also eine entscheidende Rolle spielen.

Fernwärme soll Alternative zu Wärmepumpe werden Fernwärme kommt aus Kraftwerken über Wasser­leitungen ins Haus. Was kann sie zum klimaneutralen Umbau der Wärme­versorgung leisten? © Quelle: dpa

Die Heizungs­­branche pocht dabei unter anderem auf Konkretisierungen zur Förderung. Die Bezahlbarkeit sei ein wichtiger Aspekt, heißt es vom Zentral­verband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Zudem müsse es langfristig verlässliche Rahmen­bedingungen geben. Zuvor hatte ZVSHK-Geschäftsführer Helmut Bramann kritisiert, dass den Verbänden eine viel kurze Frist gesetzt worden sei, um auf den Referenten­entwurf zu reagieren. Grundsätzlich unterstütze das Handwerk die Klimaschutz­ziele und sei bereit, die kommunale Wärmeplanung kompetent zu begleiten, hieß es auf RND-Anfrage.