Wärmepumpen-Deal: Wie Viessmann den Boom bewältigen will und was Politiker davon halten

Frankfurt/Berlin. Schon am Ortseingang von Allendorf an der Eder wird deutlich, welches Unternehmen hier zu Hause ist. Die rot-orangenen Flaggen sind unübersehbar. Die Aufschrift: Viessmann. Hier steht das Stammwerk des Heizungsbauers. Allendorf/Eder kommt auf 7500 Einwohner. Bei Viessmann arbeiten 4500 Frauen und Männer.

Viessmann wird einer der größten Anteilseigner von Carrier

Wie lange noch? Das fragen sich jetzt viele Allendorfer. Denn die Familie Viessmann verkauft das Kerngeschäft ihrer Firma für zwölf Milliarden Euro an das US-Unternehmen Carrier Global aus Palm Beach Gardens. Genauer formuliert handelt es sich um die Sparte Climate Solutions (Klimalösungen) – mit Wärmepumpen als wichtigstem Produkt. Auf Letztere haben es die Carrier-Manager abgesehen.

80 Prozent des Kaufpreises (9,6 Milliarden Euro) wird in bar an die Familie überwiesen. Ein Großteil davon soll in neue Klimatechnologie investiert werden, teilte Viessmann in der Nacht zum Mittwoch mit. Die übrigen 20 Prozent werden in Aktien ausgezahlt. Damit wird Viessmann nach eigenen Angaben „einer der größten Anteilseigner von Carrier“. Max Viessmann, Jahrgang 1989 und Chef in vierter Generation, bekommt einen Sitz im Verwaltungsrat des Spezialisten für Klima- und Energielösungen aus Florida.

Bleibe-Prämie für Beschäftigte

Dennis Schindehütte, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Metall, sagte dem Hessischen Rundfunk, der Verkauf sei ein sehr emotionales Thema. Es werde befürchtet, dass die enge Bindung an die Region verloren gehe. Die Belegschaft lege großen Wert darauf, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. In Allendorf sei gefühlt jeder Zweite bei dem Heizungsbauer beschäftigt.

Max und sein Vater Martin, Vorsitzender des Viessmann-Verwaltungsrates, haben diese Bedenken offenbar geahnt. Deshalb wurden „langfristige Garantien“ festgezurrt: Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für drei Jahre, Bestandssicherung für die Produktions- und Entwicklungsstandorte (fünf Jahre) sowie für den Hauptsitz (zehn Jahre). Natürlich bleibt auch die Marke Viessmann erhalten. Hinzukommt, dass an die Familienmitglieder – gemeint sind die 4000 Beschäftigten der Klimasparte – 106 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Das ist wohl auch als eine Art Bleibe-Prämie gedacht. Denn Leute, die sich mit Wärmepumpen auskennen, sind derzeit auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt.

Schließlich will die Bundesregierung die Installation der klimafreundlichen Heizungen massiv voranbringen. Neue Öl- und Gasheizungen sollen vom nächsten Jahr an verboten werden. 236.000 neue Wärmepumpen wurden schon 2022 hierzulande installiert. Der Absatz sei im vorigen Jahr schon massiv gestiegen, sagte Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er fügt hinzu: „Der Trend hat sich in diesem Jahr im ersten Quartal noch einmal verstärkt. Wir rechnen für das Gesamtjahr mit einem starken Wachstum bei den Wärmepumpen, und zwar mit einem deutlich zweistelligen Plus.“

Carrier-Chef sieht enorme Wachstumschancen

Doch David Gitlin, Chef von Carrier, spricht sogar von einer „beispiellosen Energiewende in Europa“. In anderen Ländern wie Frankreich oder Italien haben Wärmepumpen schon längst auf einen deutlich höheren Absatz als hierzulande. Viessmann soll künftig auch international punkten. Denn: „Martin und Max haben Europas bekannteste Marke für Premium-Klimalösungen aufgebaut“, so Gitlin. Die Allendorfer haben sich schon früh mit der Technik befasst, sind der führende Hersteller hierzulande.





Habeck warnt vor „Torschlusspanik" beim Heizungstausch Die Bundesregierung plant, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll.





Die Geräte gelten als der Mercedes unter den Wärmepumpen. Der Carrier-Chef preist aber auch „einzigartige Vertriebskanäle“ und enorme Wachstumschancen. Viessmann arbeitet eng mit dem Heizungsinstallateuren zusammen, und die sind maßgeblich dafür, was in den Kellern aufgestellt wird. Mit einer Verdreifachung des Absatzes in den nächsten Jahren ist die Rede – deshalb auch der relativ hohe Verkaufspreis, der den Viessmann-Gesamtumsatz des Vorjahres um das Dreifache übersteigt.

Warum überhaupt ein Verkauf, wenn alles so gut läuft? Die Familie Viessmann befürchtete offenbar, in einem derart schnell wachsenden Markt unter die Räder zu kommen. Zumal starke Konkurrenten vor der Tür steht, etwa die japanischen Konzerne Daikin, Mitsubishi und Panasonic, die über große Erfahrungen bei Klimaanlagen verfügen, die mit Wärmepumpen technisch eng verwandt sind. Viessmann betont denn auch, dass durch das Zusammengehen mit Carrier höhere Produktionskapazitäten und kürzere Lieferzeiten möglich würden. Das Angebot an Wärmepumpen, Batteriespeichern oder Photovoltaiklösungen werde erheblich erweitert.

Habeck will prüfen, Union befürchtet Dumpingpreise

Trotz des Booms und der langfristigen Garantien ist die Aufregung über den Verkauf nicht nur in Allendorf, sondern auch in Berlin groß. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will sich den Deal „im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen“. Sein Haus sei im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor. Die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, müssten weiter dem Standort Deutschland zugutekommen, sagte er am Mittwoch.

Von der Union kommt heftige Kritik: „Bundesminister Habeck beschönigt mal wieder die Lage, wenn er behauptet, dass es super ist, wenn unsere Unternehmen Käufer anlocken“, sagte Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Bundestagsfraktion, dem RND. Habecks Heizungsverbot führe dazu, dass ausländische finanzstarke Wärmepumpenproduzenten auch aus China auf den Markt drängten. Sie wollten ihre Wärmepumpen hier verkaufen und könnten aufgrund niedriger Produktionskosten mit Dumpingpreisen deutsche Unternehmen schwächen. Viessmann mache deshalb die Flucht nach vorn, da es späte nicht mehr soviel Geld für die Sparte gebe.

Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher des Ampelpartners FDP, warnte vor dem Ausverkauf deutscher Technologie. Der Verkauf sei ein Indiz dafür, „dass die deutschen Unternehmen aufgrund der unzulänglichen Standortpolitik seitens des Wirtschaftsministers massiv unter Druck sind.“

