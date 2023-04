Bitte keine Angst vor Wärmepumpen

Vor nichts scheinen sich deutsche Hausbesitzer derzeit mehr zu fürchten als vor einer Wärmepumpe – zumindest wenn man der Kampagne von Springer-Presse und FDP Glauben schenkt. Dabei handelt es sich um die modernste und effizienteste Heizungstechnologie am Markt, kommentiert Andreas Niesmann.

Berlin. Feuer, Sturm, Überschwemmungen oder Hagel – das waren lange Zeit die Schadensereignisse, vor denen deutsche Immobilienbesitzer am meisten Angst hatten. Heute ist das größte Schreckgespenst keine Naturkatastrophe, sondern ein technisches Gerät: die Wärmepumpe.

Zumindest ist das der Eindruck, den die Kampagne von FDP und Springer-Presse gegen die modernste und effizienteste Heiztechnologie am Markt derzeit erweckt. Für ein Land, das sich so gerne seiner Erfinder und Ingenieure rühmt, ist diese Entwicklung erstaunlich.

Nun mögen die wenigsten Menschen Veränderungen, vor allem die nicht, die ihr eigenes Haus oder Portemonnaie betreffen. Das ist nachvollziehbar, hilft aber zur Lösung der Energie- und Klimakrise wenig. Öl- und Gasheizungen müssen raus aus den Häusern, wenn Deutschland an seinem Ziel festhalten will, bis 2045 klimaneutral zu sein. Da Heizungen im Schnitt eine Betriebsdauer von etwa 30 Jahren haben, hätten schon 2015 keine Öl- und Gaskessel mehr installiert werden dürfen. Wurden sie aber – und zwar in rauen Mengen.

600.000 Gasheizungen – allein im vergangenen Jahr

Allein im vergangenen Jahr wurden knapp 600.000 Gasheizungen in Deutschlands Kellern und Hauswirtschaftsräumen installiert. Es ist überfällig, dass die Bundesregierung damit Schluss machen will – auch wenn es weit effizientere Instrumente als ein Einbauverbot gegeben hätte.

Nun steht zu befürchten, dass Gaskessel in diesem Jahr einen absoluten Rekordabsatz erfahren. Jetzt investieren und dann bis 2045 Ruhe haben – so kalkulieren derzeit viele. Installationsbetriebe werden sich freuen, aber die Gefahr ist groß, dass die Rechnung am Ende nicht aufgehen wird.

Besitzern von Gasheizungen droht ein dreifacher Kostenschock: Die Gaspreise werden mutmaßlich steigen, die CO₂-Abgabe sicher und die Netzentgelte erst recht, wenn diese auf immer weniger Kunden und Kundinnen umgelegt werden. Gleichzeitig werden Wärmepumpen effizienter, leistungsstärker und günstiger werden. Die staatliche Förderung ist heute schon üppig. Und über den Beitrag zum Klimaschutz und zur Generationengerechtigkeit haben wir noch gar nicht geredet.

Wer jetzt in veraltete Technik investiert, könnte das in wenigen Jahren bereuen. Ein guter Ratgeber war Angst noch nie.