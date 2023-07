Zahl der Förderanträge eingebrochen: deutlich geringere Nachfrage nach Wärmepumpen

Frankfurt am Main. Das ist ein Rückschlag für die Heizungsbauer und für den Klimaschutz: Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist in den ersten Monaten des Jahres eingebrochen. Das lässt sich an den Förderanträgen für die neuen Heizungen in bestehenden Wohngebäuden ablesen: Es waren laut Wirtschaftsministerium bis Ende Mai nur noch 41.300, das sind 45 Prozent weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr. In Branchenkreisen geht die Angst um, dass sich der Negativtrend noch weiter verstärkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem die „öffentliche Kommunikation“ der Bundesregierung wird für den Abschwung verantwortlich gemacht. Mit der wochenlangen Debatte über das Heizungsgesetz sei die Verunsicherung der Verbraucher massiv gestiegen. „Es ist noch nicht einmal klar, wie hoch die Förderung von Wärmepumpen tatsächlich sein wird“, sagt ein Insider. Die Ampel-Koalitionäre haben sich inzwischen zwar auf ein Konzept geeinigt. Es soll aber erst im September vom Bundestag beschlossen werden. Viele Experten raten, in jedem Fall abzuwarten, bis das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) unter Dach und Fach ist. Und das beherzigen offenbar viele Hauseigentümer. Nach dem Motto: Wer weiß, was nach all dem Hickhack noch alles dazwischenkommt. Zumal der Einbau einer neuen Heizung nur in den wenigsten Fällen tatsächlich akut notwendig ist. Viele Anlagen, die Gas oder Öl verbrennen, halten sich länger als 30 Jahre.

Der Einbruch bei den Anträgen hat sich im Juni noch einmal verstärkt. Nur noch 7500 Anträge gingen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ein. Damit ist die Nachfrage nach der klimafreundlichen Heizung auf das Niveau von vor dem Krieg gegen die Ukraine zurückgefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unmittelbar nach dem Angriff der russischen Armee im Februar 2022 schossen die Gaspreise in die Höhe. Lange Zeit war unklar, ob Deutschland ohne eine Rationierung des Brennstoffs durch den Winter kommt. Zugleich gab es eine großzügige Förderung von bis zu 40 Prozent der Investitionskosten. Das löste einen Boom aus. Schon im August 2022 wurde die staatliche Unterstützung in Teilen zurückgefahren. Die Zuwachsraten gaben erkennbar nach.

„Stopp bei voller Fahrt“: Warum der Wärmepumpenbranche ein Dämpfer droht Die Bundesregierung will ab 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen in Betrieb nehmen lassen. Doch die Branche warnt: Der Streit um das Heizungsgesetz hat Menschen und Hersteller verunsichert. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Dennoch gingen im gesamten Vorjahr beim Bafa 350.000 Anträge für neue Anlagen im Gebäudebestand ein. Für Branchenkenner ist klar, dass diese Zahl 2023 nicht mehr erreicht werden kann. Dabei hat sich die Bundesregierung 500.000 neue Aggregate per annum zum Ziel gesetzt, um an die Klimaziele heranzukommen. Die Wärmepumpen, die mit elektrischen Strom Umgebungswärme nutzen, gelten als die beste Lösung, um beim Heizen den CO2-Ausstoß deutlich zu verringern. Hier ist der Nachholbedarf nach Lösungen mit geringen Emissionen besonders groß.

Steigende Kosten für Wärmepumpen

Das Wirtschaftsministerium hofft nun, dass die Zahl der Anträge wieder steigen wird, „wenn der Auftragsberg umgesetzt ist“. Außerdem warteten Hauseigentümer auf sinkende Preise. Das könne sich durchs das Hochfahren der Produktion ergeben. Hiesige Hersteller wie Viessmann, Vaillant oder Bosch wollen ihre Fertigung ausweiten. Rund fünf Milliarden Euro haben die Firmen dafür investiert. Doch diese Aufwendungen müssten erst einmal wieder verdient werden, heißt es in der Branche. Deshalb seien Preissenkungen nicht zu erwarten. Die gängigen Luft-Wasser-Wärmepumpen haben sich im vorigen Jahr nach Erhebungen des Verbraucherzentrale Bundesverbandes um rund 50 Prozent verteuert. Da kommen zwar höhere Aufwendungen, etwa für Energie, in Anschlag. Aber die Verbraucherschützer gehen auch davon aus, dass die höhere Nachfrage die Preise nach oben getrieben hat.

So kompliziert kann der Wärmepumpen-Einbau sein - lohnt es sich? Mit der Wärmepumpe zur Klimaneutralität - dafür ist wichtig zu wissen, wie ein Umbau funktioniert. Wir waren in einem alten Mehrfamilienhaus mit dabei. © Quelle: Sebastian May

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es mehren indes sich Stimmen, die bezweifeln, dass in absehbarer Zeit wieder das 2022er-Niveau erreicht werden kann. Ein Faktor: Die Erdgaspreise sind wieder auf ein Niveau von vor dem Krieg gegen die Ukraine gesunken. Das führe vielfach zu der Überlegung, ob der fossile Brennstoff nicht doch billiger sein werde als Strom, heißt es. Zudem will die Ampel ins GEG ein Hintertürchen für neue Gasheizungen einbauen. Sie sollen nach dem Inkrafttreten des Heizungsgesetzes – geplant ist der 1. Januar 2024 – weiterhin zulässig sein, wenn von 2029 an zunächst 15 Prozent des Gases klimafreundlich ist. Das kann zum Beispiel Biomethan sein: Wer weiter auf den leichtflüchtigen Brennstoff setzt, muss sich nur einen Lieferanten suchen, der die entsprechende Menge ins Netz einspeist. Der Anteil soll 2035 auf mindestens 30 Prozent und 2040 auf 60 Prozent gesteigert werden. Hier könnten neue Geschäftsmodelle für Anbieter entstehen, die Gas auch aus Nachbarländern, vor allem Dänemark beziehen. Wie groß dieses Hintertürchen wird, können auch Experten derzeit schwer einschätzen.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Um einen noch stärkeren Einbruch bei den Wärmepumpen zu verhindern, haben die Spitzenverbände der Heizungsbranche BDH und ZVSHK gefordert, unmittelbar nach dem Beschluss des GEG übergangsweise eine Wahlmöglichkeit einzuführen. Hauseigner sollen entscheiden können, ob sie eine Förderung nach dem alten oder dem neuen Regelwerk beantragen. Zugleich machen sie darauf aufmerksam, dass die Deckelung förderfähigen Investitionskosten von 60.000 auf 30.000 Euro halbiert werden soll. Dies könne nach derzeitigem Stand „zu einer Reduzierung der absoluten Förderbeträge gegenüber der heutigen Regelung“ führen. Deshalb verlangen die beiden Verbände eine Anhebung des Deckels auf 45.000 Euro.