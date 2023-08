Waldbrände: Wie ein Start-up aus München mit Satelliten das Feuer aufspürt

München. Bei klimabegünstigten Naturkatastrophen beherrschen derzeit Überschwemmungen die Schlagzeilen. „Aber es brennt aktuell immer noch, etwa in Sardinien, Portugal oder Kanada“, sagt der Chef und Mitgründer des Münchner Start-ups Ororatech, Thomas Grübler. Elf Millionen Hektar Wald seien allein in Kanada dieses Jahr schon verbrannt, was für den Staat ein neuer Negativrekord sei und ziemlich genau der ganzen deutschen Waldfläche entspricht. Der Österreicher kennt sich mit Waldbränden aus, weil sein Start-up sie aus dem Erdorbit per Satellit und Wärmebildkamera aufspürt, die Daten in Echtzeit an Waldbesitzer meldet und Rettungskräften beim Löschen hilft. Damit trifft die 2018 gegründete Jungfirma den Nerv der Zeit. Denn 2023 hat gute Chancen, als das global verheerendste Waldbrandjahr in die Annalen einzugehen.

In der waldreichen kanadischen Provinz Quebec hat Oroatech als Weltmarktführer bei satellitengestützter Wärmebilderfassung jüngst 250 Brände gleichzeitig beobachtet und gerade ein neues Großfeuer auf der italienischen Insel Sardinien detektiert. „Unsere Systeme erkennen durchschnittlich etwa 10.000 Feuer pro Tag“, beschreibt Grübler die globale Lage. Wälder hätten zwar schon immer gebrannt. „Aber es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, die Brände werden verheerender, weil unsere Wälder austrocknen“, erklärt er. Dafür sorgen Erderwärmung und Klimawandel.

Tausend Helfer bei Waldbränden in Portugal im Einsatz Zahlreiche Menschen kämpfen in Portugal gegen die Feuer. In 15 Gebieten des Urlaubslandes gibt es derzeit aktive Brände. © Quelle: dpa

„Waldbrände setzen etwa 20 Prozent aller globalen Treibhausgase frei“

Der Ororatech-Gründer ist kein einsamer Rufer. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen Unep hat voriges Jahr eine Studie veröffentlicht, wonach extreme Waldbrände bis 2030 zahlenmäßig um 14 Prozent und bis 2050 um 30 Prozent zunehmen werden. Voraussetzung dafür, dass es nicht noch schlimmer kommt, ist die optimistische Annahme, dass es gelingt, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu beschränken.

Schon heute brennt es nicht nur in Afrika, wo das schon immer so war, sondern auch in lange unüblichen Regionen wie der Arktis. In Kalifornien hat man inzwischen aufgegeben, von einer Waldbrandsaison zu sprechen, weil Bäume nun das ganze Jahr über in Flammen aufgehen, weiß Grübler. Mit steigender Waldbrandfrequenz haben Wälder auch immer weniger Zeit, sich zu erholen, was ihre Funktion als Speicher des Klimagases Kohlendioxid (CO₂) bedroht.

„Waldbrände setzen etwa 20 Prozent aller globalen Treibhausgase frei“, erklärt Grübler. Sie seien zugleich Folge und Ursache des Klimawandels. Auch für die Bundesrepubik sieht der Ororatech-Chef steigende Risiken, wobei das waldreiche Brandenburg in puncto Feuergefahr als das Kalifornien Deutschlands gilt. „Unsere Wälder sind extrem vom Borkenkäfer befallen und trocknen aus“, benennt Grübler die brandbegünstigenden Faktoren. „Bislang haben wir nur Glück gehabt“, sagt er hinsichtlich eines wirklich verheerenden Großfeuers. Gut vorbereitet sieht er Deutschland darauf nicht.

Deutschland ist auf große Waldbrände schlecht vorbereitet

Südeuropäische Länder, die traditionell mehr Erfahrung mit Waldbrandbekämpfung haben, seien da weiter. „Es kann Tage dauern, bis bei uns ein Waldbrand mit der nötigen Intensität bekämpft wird“, warnt der Experte. Bis dahin könne ein Großfeuer außer Kontrolle sein. Je früher ein Brand bekämpft wird, desto schneller sei er gelöscht und geringer die Schäden. Die Erkenntnis spricht sich herum.

Im Juni vorigen Jahres habe Ororatech einen Waldbrand beim brandenburgischen Beelitz aus dem All zwei Stunden vor öffentlichen Stellen entdeckt. Mittlerweile ist der nahegelegene Katastrophenschutz Havelland einer der ersten deutschen Ororatech-Kunden. Noch wichtiger für das Start-up ist ein jüngster EU-Auftrag für das Copernicus-Programm der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, der genaue Wärmedaten der Erdoberfläche inklusive der Hitzeentwicklung in Städten liefern soll. „Das ist unser bisher größter Auftrag“, freut sich Grübler. In Kanada bewirbt sich Ororatech zudem um ein Geschäft, das alles Erreichte in den Schatten stellen würde.

Die Technologie von Ororatech Ororatech ist eines der erfolgreichsten deutschen Start-ups im Bereich New Space. Unter diesem Begriff versteht man das global wachsende und in Deutschland europaweit führende Segment privater Weltraumfirmen, das sich von Trägerraketen bis zu orbitalen Minisatelliten aller Art erstreckt. Im Bereich satellitengestützte Wärmebilderfassung sieht sich das Jungunternehmen aus München mit seinen 80 Beschäftigten als Weltmarktführer. Anfangs hat das 2018 gegründete Start-up noch auf Wärmebilddaten bestehender Fremdsatelliten zurückgegriffen. Die entdecken Waldbrände aber eher zufällig und sind nicht darauf ausgelegt. Nachmittags, wenn die meisten Feuer ausbrechen, sind sie dafür wegen ungünstiger Umlaufbahnen oft blind. Deshalb ist Ororatech gerade dabei, eigene Wärmebildsatelliten in den Erdorbit zu bringen. Zwei davon kreisen bereits um die Erde. Insgesamt geplant ist ein Netz aus etwa 100 Satelliten.

Künstliche Intelligenz hilft bei der Prognose

Denn das Land will seine Wälder künftig per Satellit auf Brände hin überwachen lassen. Rund 110 Millionen Euro würde ein Zuschlag auf fünf Jahre verteilt bringen. Grübler rechnet sich gute Chancen aus, was für ein Unternehmen, das dieses Jahr mit etwa 4 Millionen Euro Umsatz kalkuliert, ein Quantensprung wäre. Auch ohne kanadischen Großauftrag sind die Wachstumspläne ehrgeizig. Eine Verdoppelung der Umsätze plant Ororatech 2024 und 2025 jeweils. Denn mittlerweile liefere man nicht nur Daten zum reinen Beobachten von Waldbränden, sondern per künstlicher Intelligenz auch Prognosen zu deren Ausbreitung.

„Wenn man weiß, dass ein Feuer in ein bis zwei Tagen an einem fünf Kilometer entfernten Ort ankommt, kann man dort rechtzeitig Brandschneisen schlagen“, erklärt Grübler den Nutzen. Um so etwas präzise und verlässlich voraussagen zu können, braucht es Daten über Wind und Luftfeuchtigkeit, den Trockengrad von Böden oder Baumarten und deren Dichte. Das vereint Ororatech in seinem System ab 2024 erdumfassend.

Dazu wollen die Münchner kommendes Jahr auf einen Schlag acht ihrer Satelliten in den Erdorbit bringen, was die Gesamtzahl eigener Wärmebildkameras auf zehn bringen würde. „Damit können wir dann jeden Fleck der Erde mindestens zweimal täglich abtasten“, sagt Grübler. Das kommt zur rechten Zeit. Bis auf Weiteres stehen Wälder überall in Flammen.