Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen hat begonnen

Bundesweite Warnstreiks bei der Post am Freitag fortgesetzt

Die bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post werden am Freitag fortgesetzt. Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.