Deutschlands „stille Reserve“: Warum drei Millionen Menschen nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind

Rund drei Millionen Menschen in Deutschland würden zwar prinzipiell gerne arbeiten, stehen dem Arbeitsmarkt aber nicht zur Verfügung oder suchen derzeit keinen Job. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Dabei handelt es sich um die sogenannte stille Reserve, die 2022 mit drei Millionen Menschen etwa 16 Prozent aller Nichterwerbspersonen ausmachte. Ein Jahr zuvor waren es rund 17 Prozent.

Die Wiesbadener Statistiker teilen diese „stille Reserve“ in drei Gruppen ein: Einmal wären da die Menschen, die zwar Arbeit suchen, aber beispielsweise Kinder betreuen und deshalb kurzfristig keine Arbeit – innerhalb von zwei Wochen – aufnehmen können. Eine zweite Gruppe macht die Leute aus, die zwar gerne arbeiten würden –, aber aktuell keinen Job suchen. Das kann beispielsweise sein, weil sie nicht glauben, eine passende Tätigkeit zu finden.

Drei Millionen Menschen in der „stillen Reserve“

Die dritte Gruppe ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts die „arbeitsmarktfernste“: Sie umfasst Nichterwerbspersonen, die zwar weder eine Arbeit suchen, noch kurzfristig verfügbar sind – jedoch generell einen Arbeitswunsch äußern. Die dritte Gruppe besteht laut den Erhebungen aus etwa 1,3 Millionen Personen. Die restlichen 1,7 Millionen verteilen sich auf die ersten beiden Gruppen. Wer zur „stillen Reserve“ gehört, wird nicht als erwerblos gezählt.

Die Gründe für diese Situation seien vielfältig, sagt Arbeitsmarktexperte Alexander Herzog-Stein vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Neben gesundheitlichen Gründen, die gegen eine kurzfristige Arbeitsaufnahme sprechen, zählt der Ökonom familiäre Betreuungspflichten auf: Die beträfen vor allem Frauen, die knapp 57 Prozent der Menschen in der „stillen Reserve“ ausmachten.

Deutlich mehr Frauen bleiben wegen Betreuung dem Arbeitsmarkt fern

Laut der Erhebung des Statistischen Bundesamts gab gut ein Drittel der Frauen zwischen 25 und 59 Jahren in der stillen Reserve an, dass sie aufgrund von Betreuungspflichten derzeit keine Arbeit aufnehmen können. Bei den gleichaltrigen Männern nannten nur 5,6 Prozent das als Hauptgrund. Herzog-Stein verweist zudem auf Aus- und Weiterbildungen – sowie auf Zweifel, ob man überhaupt einen geeigneten Arbeitsplatz finden könne.

Dass die Lücke zwischen prinzipiell Arbeitswilligen und offenen Stellen nicht geschlossen werden kann, wird für Deutschland zunehmend zum Problem. Immerhin werden bereits jetzt händeringend Fachkräfte gesucht und auch der demografische Wandel macht schon jetzt immer mehr Unternehmen zu schaffen.

Wie lässt sich diese Lücke schließen?

Laut den jüngsten Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gibt es rund 1,74 Millionen offene Stellen. Eine stille Reserve von drei Millionen Menschen kann sich das Land da immer weniger leisten. Zumal rund 58 Prozent laut der jüngsten Erhebung ein mittleres bis hohe Qualifikationsniveau aufweisen und mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung oder (Fach)hochschulreife haben. Bei Frauen hätten gar 60,5 Prozent eine mittlere oder hohe Qualifikation.

Wie schafft man es nun, die Lücke zu schließen? Einen Hebel sieht Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte vom zur Bundesarbeitsagentur gehörenden IAB, in einem Ausbau der Kinderbetreuung. „Wenn jemand sagt, ich möchte mehr arbeiten, aber ich kann wegen der Betreuungspflichten nicht, dann besteht Handlungsbedarf“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Da muss noch mehr passieren.“

Helfen flexiblere Arbeitsmodelle?

Er verweist darauf, dass Frauen oftmals mit besserer Qualifikation in den Arbeitsmarkt starten, dann aber durch die Geburt und Betreuung der Kinder einen regelrechten Knick erleben. „Wir müssen dafür sorgen, dass die berufliche Entwicklung von Frauen auch nach der Kinderphase weitergeht“, sagt er. Das gehe beispielsweise mit flexibleren Arbeitsmodellen.

Alexander Herzog-Stein pocht ebenfalls auf eine besser Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zudem müsse man bei der flexiblen Ausgestaltung von Arbeitsplätzen noch besser werden – und bei der Arbeitsvermittlung, um auch die Menschen zu erreichen, die Zweifel an ihrem Erfolg am Arbeitsmarkt haben und nicht glauben, dass sie eine passende Stelle finden können. Alle drei Millionen Menschen in Arbeit zu vermitteln werde zwar sicherlich nicht möglich sein, meint der Ökonom. „Es muss aber versucht werden, möglichst viele davon in den Arbeitsmarkt zu bringen.“