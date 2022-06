Warum Bauern ihre Erdbeeren auf dem Feld vergammeln lassen müssen

Münster/Hannover.Stephan Bäcker hat das nicht gewollt. Schon die Vorstellung war ihm ein Grauen. „Wir stecken unser Herzblut in die Früchte, unsere Kraft, wir leben von ihnen“, sagt der Erdbeerbauer aus Münster. Und doch bleibt ihm gerade aus seiner Sicht nichts anders übrig, als die reifen Früchte auf einem Teil seiner Felder einfach nicht zu ernten – oder die Erdbeerpflanzen gleich ganz wegzuhäckseln. Wie es ihm dabei geht, das Obst auf dem Feld einfach vergammeln zu sehen? „Das dürfen Sie mich gar nicht fragen“, sagt Bäcker. Die Antwort wäre nicht jugendfrei.

Bäckers Vorfahren sind seit dem 17. Jahrhundert Landwirte, er verkauft seine Waren in Hofläden, auf den Wochenmärkten der Stadt und an den Handel – und wie ihm geht es derzeit vielen Erdbeerbauern in ganz Deutschland: Die Preise sind zum Teil so niedrig, dass sie schon beim Ernten der Früchte draufzahlen würden – und sie deshalb schweren Herzens gleich auf den Feldern lassen. „Wir haben“, sagt er wütend, „eine ganz beschissene Marktlage.“

Erdbeeren sind 37 Prozent billiger

Tatsächlich ist die Entwicklung auf den ersten Blick überraschend. Fast überall steigen derzeit die Preise. Die Inflation ist so hoch wie seit den Siebzigerjahren nicht mehr, vor allem Lebensmittel haben sich massiv verteuert, Butter und Speiseöl zum Beispiel kosten gut 35 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Bei deutschen Erdbeeren dagegen ist die Entwicklung genau umgekehrt: Hier lag der Preis pro Kilogramm in der Woche selbst in der nachfragestarken Woche vor Pfingsten laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) im Durchschnitt bei 4,80 Euro – das sind 37 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2021.

Ähnlich, wenn auch nicht ganz so drastisch, ist die Situation beim Spargel: Das Kilogramm weißer Stangen aus Deutschland notiert bei 6,75 Euro – ein Rückgang um 10 Prozent. Auch die Folgen sind ähnlich: Die Saison für deutschen Spargel ist bereits jetzt nahezu beendet, ein Großteil der Bauern lässt die Pflanzen einfach wachsen.

Bestes deutsches Edelobst und -gemüse, das in Zeiten einer drohenden globalen Lebensmittelkreise einfach auf den Feldern bleibt: Wie kann das sein?

Die Kollision der Früchte

Die Ursachen haben laut Michael Koch, der bei der Ami den Obst- und Gemüsemarkt analysiert, durchaus mit dem Krieg in der Ukraine zu tun – wenn auch auf eher indirekte Weise. So haben die spanischen Bauern wegen der hohen Energiepreise ihre Gewächshäuser nicht so stark beheizt wie in den Jahren zuvor.

Die Folge: Die Früchte wurden später reif. „So kollidierten die spanische Ware hierzulande in den Märkten noch mit der deutschen Produktion“, erklärt Koch. In den Supermärkten lagen die oft besonders billigen Erdbeeren aus Spanien so oftmals direkt neben regionalen Früchten aus der Umgebung – nur dass die jetzt preisbewussteren Deutschen häufiger zur Importware griffen. Eine sinkende Nachfrage kann Koch aus den Daten dagegen nicht herauslesen – sie weisen sogar mehr Käufer aus als im Vorjahr.

Krieg und Inflation: Verbraucherstimmung deutlich getrübt Laut GFK-Konsumklimastudie sind viele Verbraucherinnen und Verbraucher vom Krieg in der Ukraine verunsichert. © Quelle: Reuters

Ein Teil des Problems haben sich die Bauern zudem selbst eingebrockt: Verwöhnt von den vergangenen zwei Pandemiesommern, in denen sich die Deutschen in sonst kargen Zeiten gerne gönnten, was es zu gönnen gab – und dabei weniger auf den Preis achteten – , vergrößerten die Landwirte ihre Erdbeerfelder. „Dazu hatten wir ein sehr gutes Frühjahr, eine gute Ernte“, sagt Bäcker.

Dumping-Erdbeeren vom Discounter

Die Folgen könnten ein Lehrbuch der Ökonomie illustrieren: Großes Angebot, sinkender Preis. Ein großer Discounter verkauft die 500-Gramm-Schale Erdbeeren derzeit für 1,49 Euro. Stephan Bäcker dagegen rechnet vor, dass ihn Anbau und Ernte eines Kilogramms rund 4 Euro kosten – und dann haben sowohl er als auch der Handel noch nichts daran verdient. Mindestens 3,49 Euro müsste das Pfund im Supermarkt aus seiner Sicht kosten, sonst könne es sich nicht lohnen. „Wenn ich meinen Mitarbeitern nicht mal den Mindestlohn zahlen kann“, sagt Bäcker, „dann hat es für mich keinen Sinn.“

Etwas anders ist die Situation beim Spargel: „Hier trifft ein normalgroßes Angebot auf eine verhaltene Nachfrage“, sagt Ami-Analyst Koch. Die Deutschen, geplagt von hohen Sprit-, Energie- und Lebensmittelpreisen, sparen am Spargel – und das hat für die Bauern zum Teil gravierende Folgen.

Nikolaus von Mentzingen ist 55 Jahre alt, Bauer in 16. Generation, auf seinem Hof im Heilbronner Land baut er auf 40 Hektar Spargel an. Mentzingen sieht sich selbst als heimatverbunden, als Regionalversorger mit ökologischem Anspruch, auch er verkauft auf Märkten und vom Hof – aber gegen die Konkurrenz aus Griechenland und Spanien, deren Ware in manchen Supermärkten direkt neben seinem lag, sei es schwer anzukommen.

Nach Ostern sei die Nachfrage bereits eingebrochen, sagt er – dabei leidet der Bauer selbst an der Inflation, an hohen Sprit- und Energiekosten. „Alle Preise explodieren“, klagt von Mentzingen, „und unsere Preise sinken.“ 75 Erntehelferinnen beschäftigt er in der Saison auf seinen Feldern, dazu 40 Verkaufende an Ständen und in Läden. Die Spargelernte hat er deshalb auf den meisten Feldern längst gestoppt. „Die Situation“, sagt er, „trifft uns existenziell.“

Verbrauchers Freud‘ – Erzeugers Leid

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet diese Entwicklung wenigstens punktuelle Erleichterung in schwieriger Zeit, eine erfreuliche Ausnahme auf der langen Liste der Preissteigerungen. Die Erzeuger aber fürchten die Folgen – und bemängeln Fehler im System. „Wir müssen uns in Deutschland entscheiden, ob wir das verkaufen und essen wollen, was regional und umweltgerecht produziert wird“, sagt Bäcker. „Oder ob das alles egal ist.“ Er will noch stärker als bislang auf den Verkauf auf Märkten und in Hofläden setzen: „Viele Kollegen werden sich künftig noch autonomer aufstellen, um nicht mehr in die Bredouille zu kommen, den Handel beliefern zu müssen.“ Der Handel, klagt Bäcker, gleiche für ihn einem Börsenspiel, das keinen würdigen Umgang mit Lebensmitteln erlaubt: „Wer mit Aktien handeln will, soll Aktien kaufen – nicht Erdbeeren.“ Im nächsten Jahr, resümiert er, müssten die Preise für Erdbeeren wieder deutlich steigen.

Spargelbauer Nikolaus von Mentzingen dagegen hofft auf die Hilfe der Politik. Den neuen Mindestlohn von 12 Euro würden er und seine Kollegen kaum zahlen können: „Da muss es für unsere Branche eine Ausnahme geben“, fordert er – auch wenn er den Mindestlohn grundsätzlich begrüße.

Allerdings setzt der 55-Jährige in diesem schwierigen Markt auch stärker auf Innovation. Einem befreundeten Unternehmer liefert er Spargelreste, der daraus einen Kunststoff entwickeln will. Außerdem hat er sich eine Dörranlage gekauft, um selbst angebaute Goji-Beeren und Erdbeeren zu trocknen. Mentzingen träumt von Erdbeerchips, die sich dann fast ganzjährig verkaufen ließen. Lebensmittel wegzuwerfen, betont er, sei ihm nämlich eindeutig zuwider.

