Für Privat- und Firmenkunden: Warum bei Elektroautos ein doppelter Preisschock droht

Frankfurt am Main. Es sieht auf den ersten Blick nach einer heilen Elektroautowelt aus: Stetig mehr neue Stromer sind bislang in diesem Jahr auf die Straßen gekommen. Zugleich steigt die Zahl der öffentlichen Ladesäulen beträchtlich. Und trotz steigender Nachfrage meldete der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) am Dienstag sogar ein Überangebot bei den Stromtankstellen. Zuletzt hat es überdies bei den Neuzulassungen noch einen heftigen Zusatzschub gegeben. Doch das ist kein gutes Zeichen mehr, sondern eher ein Indiz für Torschlusspanik – weil die staatlichen Kaufprämien zurückgefahren werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im ersten Halbjahr wurden rund 220.000 batterie-elektrische Pkw (BEV) zugelassen. Eine stolze Steigerung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli kamen mit knapp 49.000 reinrassigen E-Mobilen sogar 69 Prozent mehr als im Juli 2021 hinzu. Und die Experten sind sich einig, dass dieses Plus im August noch einmal überboten wird. So betont Constantin Gall, Autoexperte bei der Prüf- und Beratungsgesellschaft EY: „Die Wachstumsdynamik bei Elektroautos nimmt nach dem schwachen Jahresbeginn weiter zu.“ Er fügt aber hinzu: „Allerdings wird diesem Boom wohl bald die Puste ausgehen.“

Förderung für Firmenwagen fällt weg

Der Grund: Angesichts der nach wie vor sehr hohen Preise für Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern spiele die staatliche Förderung eine erhebliche Rolle: „Wir sehen auch in anderen Ländern, dass Subventionen einen erheblichen Anteil am Erfolg der E-Autos haben.“ Skandinavische Staaten wie Norwegen oder Dänemark liegen in der Elektromobilität weltweit vorne, weil die dort sehr hohen Luxussteuern beim Kauf eines batterie-elektrischen Pkw erlassen werden. „Wenn aber wenig gefördert wird, werden auch wenige Elektroautos verkauft“ – so Galls Daumenregel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Überhaupt keine Förderung wird es vom 1. September an hierzulande für E-Firmenwagen geben – also für Kraftfahrzeuge, die auf Unternehmen, Selbstständige oder Vereine zugelassen werden. Bislang gibt es auch für gewerbliche Kunden bei Autos mit einem Listenpreis bis 40.000 Euro satte 4500 Euro vom Staat. Bei Pkw, die zwischen 40.000 und 65.000 Euro kosten, sind es 3000 Euro. Mit Beginn des neuen Monats können nur noch Privatleute in den Genuss dieser staatlichen Kaufprämien kommen.

Gall macht aber darauf aufmerksam, dass etwa zwei Drittel aller verkauften E-Autos zuletzt Firmenwagen waren. Der aktuelle Boom sei also zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass das Gewerbe noch in den Genuss der staatlichen Förderung kommen wolle.

Wenn die Bordelektronik verrückt spielt: Wie sicher ist autonomes Fahren tatsächlich? Eigentlich, so das Versprechen, soll autonomes Fahren den Verkehr sicherer machen. Doch die Technik birgt bislang noch etliche Risiken. Was sind die größten Schwachstellen autonomer Fahrzeuge – und lassen sie sich eines Tages beheben? Jetzt mit Plus-Abo lesen

2024 werden auch die Zuschüsse für Privatkäufer gestutzt

Und was passiert nach dem 1. September? Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer spricht von einem „Preisschock“, und zwar von einem doppelten. Denn der zweite Streich folgt mit der Jahreswende. Dann werden auch die Zuschüsse für den privaten Käufer gestutzt: „Ab dem 1.1.2024 beträgt der Bundesanteil der Förderung für batterie-elektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge mit Nettolistenpreis bis zu 45.000 Euro: 3.000 Euro. Fahrzeuge mit höherem Nettolistenpreis erhalten keine Förderung mehr“, heißt es auf Website des Wirtschaftsministeriums. Das bedeutet: Die Spitzenförderung von 4500 Euro fällt weg. Naheliegend ist die Vermutung, dass vor allem bei den kleineren, kompakten E-Autos, die von Verkehrsexperten als enorm wichtig für die Verkehrswende eingestuft werden, die Neuzulassungen einbrechen könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zumal viele Branchenkenner den gesamten Automarkt in einer zunehmend fragilen Lage sehen. Der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes führt die derzeit hohen Zulassungszahlen auch darauf zurück, dass noch immer der immense Auftragsstau aus dem vergangenen Jahr abgearbeitet wird. Bei Neubestellungen sehe es aber mittlerweile mau aus. Von einem Drittel weniger im Vergleich zum Vorjahr ist die Rede. Gall verweist denn auch auf die wirtschaftlich schwierige Gesamtlage, gesunkene Kaufkraft und vor allem gestiegene Zinsen, die das Leasing und die Finanzierung von Neuwagen verteuern, was die Nachfrage deutlich drücken könnte.

Vergleichstest E-Kompaktwagen Teil 2: Mobile Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein Der VW ID.5 passt mit seiner Größe gerade noch so in die Kompaktklasse. © Quelle: Mhoch4

„Berlin bestraft die deutschen Autobauer beim Elektroauto“

Für Dudenhöffer ist derweil klar, welche Effekte die Preisschocks und die Kürzung der Kaufprämien mit etwas zeitlicher Verzögerung auslösen: Preiskämpfe im deutschen Elektroautomarkt. „Zwischenfazit: Berlin bestraft die deutschen Autobauer beim Elektroauto. Wer hätte das gedacht?“

Auch BDEW-Chefin Kerstin Andreae nimmt die Bundesregierung ins Visier und erinnert an das Ziel, 15 Millionen E-Pkw bis zum Jahr 2030 auf die Straße zu bringen. Die Ladebranche habe geliefert, jetzt es gebe keine Ausreden mehr, warum die E-Mobilität nicht in dem Maße wachse, wie es den Klimazielen entspreche und wie es industriepolitisch geboten wäre. Es brauche eine 15-Millionen-E-Auto-Strategie. Sie verweist dabei auf eine Umfrage ihres Verbandes, der zufolge die hohen Preise ein Haupthemmnis beim Kauf von Stromern ist. Andreae: „E-Autos müssen daher finanziell attraktiver werden und in einem Massenmarkt zur Verfügung stehen.“ Sprich: Die Regierung muss die Kaufprämien wieder hochfahren.