Warum der E-Automarkt noch nicht auf eigenen Beinen steht

Frankfurt am Main. Wenn das kein Boom ist: Genau 165.165 batterie-elektrische Pkw (BEV) wurden im August in der Europäischen Union neu zugelassen. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auf der Überholspur war vor allem Deutschland unterwegs, wo allein rund 87.000 nagelneue Stromer hinzu kamen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des europäischen Automobilverbandes ACEA hervor.

Nach Marktanteilen ist Deutschland damit in die Top 5 der Elektro-Charts hochgeschossen, die von den Nordländern beherrscht wird. Ganz vorne liegen Schweden, Finnland, Dänemark sowie die Niederlande. Die Spreizung innerhalb der EU ist enorm. Während in Schweden auf zehn Neuzulassungen vier und hierzulande drei BEV kamen, spielt diese Antriebsform in den EU-Staaten im Osten und im Südosten nach wie vor kaum eine Rolle – mit Marktanteilen von 3 bis 5 Prozent.

Keine Mobilitätswende in Ländern mit niedrigeren Einkommen

„Die ambitionierten EU-Pläne für die Elektromobilität, denen zufolge ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden sollen, sind in Teilen Europas so weit von der heutigen Realität entfernt, dass man sich Sorgen um die Realisierung machen muss“, sagt Constantin Gall, Autoexperte von der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Der hohe Preis von Elektroautos und das weitgehende Fehlen elektrischer Kleinwagen verhindere derzeit eine Mobilitätswende in Ländern mit niedrigeren Einkommen.

Aber immerhin kamen hierzulande in den ersten acht Monaten des Jahres laut Kraftfahrtbundesamt insgesamt rund 355.000 Neuwagen mit reinrassigem Elektroantrieb zusammen. Damit dürften in Deutschland derzeit knapp 1,5 Millionen BEV auf den Straßen unterwegs sein. Doch auch das Ziel der Bundesregierung (15 Millionen im Jahr 2030) ist noch in sehr weiter Ferne. Und nun droht ein weiterer Rückschlag.

Gall: Deutschland wird als Wachstumstreiber ausfallen

Gall spricht von Vorzieheffekten. Gemeint ist damit, dass in einer Art Schlussverkaufsmentalität schnell noch Stromer bestellt wurden. Denn mit dem Ende des Monats August lief auch die Umweltprämie für gewerblich zugelassene E-Pkw aus. Nun gibt es nur noch für Privatleute einen staatlichen Zuschuss, der bis zum Jahresende zwischen 1500 und 4500 Euro liegt. Danach wird der Maximalbetrag auf 3000 Euro gesenkt.

Deutschland werde als Wachstumstreiber vorerst ausfallen, so der EY-Experte Gall. Er fügt hinzu: „Zum anderen sehen wir auch in einigen anderen Ländern erste Zeichen einer nachlassenden Dynamik. Der Markt ist nach wie vor sehr stark getrieben von staatlichen Subventionen – wenn diese auslaufen oder reduziert werden, bricht auch die Dynamik ein.“ Als weiterer Faktor kommt nach Ansicht vieler Branchenkenner die Konjunkturschwäche und eine schwindende Kaufkraft hinzu. Zudem machen die hohen Zinsen die Finanzierung von Neuwagen und Gebrauchten teurer.

Industrie muss günstigere E-Autos bereitstellen

Gall erwartet zunächst für die kommenden Monate einen starken Rückgang gewerblicher Elektro-Neuzulassungen, die im August für immerhin drei Viertel aller Neuzulassungen von Elektroautos verantwortlich waren. Privatzulassungen von E-Autos würden sich bis zum Jahresende zwar noch positiv entwickeln – doch danach werden die Kürzungen wirksam. „Auf den aktuellen Boom wird daher auf dem deutschen Markt voraussichtlich spätestens im kommenden Jahr ein böses Erwachen folgen“, so Gall, der damit rechnet, dass dann „verstärkte Diskussionen über neue Kaufanreize“ kommen werden, denn der Markt stehe noch nicht auf eigenen Beinen.

Er sieht allerdings auch die Industrie in der Pflicht: „Das Angebot an günstigeren Elektroautos muss deutlich ausgebaut werden. Derzeit ist Elektromobilität in erster Linie eine Mobilität für Besserverdienende.“ Es sei sehr zu begrüßen, dass einige Hersteller leistungsfähige elektrische Kleinwagen angekündigt haben. „Aber es dürfte ruhig etwas schneller gehen.“