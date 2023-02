Behörde revidiert Zahlen: Warum Deutschland 2022 doch keinen Inflationsrekord verbucht hat

Entspannung an der Zapfsäule

Entspannung an der Zapfsäule

Entspannung an der Zapfsäule Entspannung an der Zapfsäule

Kraftstoffpreise sinken: Diesel jetzt wieder günstiger als E10

Die Spritpreise sinken dieser Tage: Diesel ist an deutschen Tankstellen so günstig wie seit fast einem Jahr nicht mehr – zudem passen sich die Preisverhältnisse langsam an.