„Sind nicht blauäugig“ – Warum die IG Metall die Viertagewoche als „längerfristiges Thema“ sieht

Arbeitsminister kündigt Sonderprüfung an

Truckerprotest in Gräfenhausen: Bundesregierung macht Druck auf Unternehmen

Hilfe für die streikenden Lkw-Fahrer an der A5 in Hessen: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die deutschen Auftraggeber der polnischen Spedition in die Pflicht nehmen, für die die Fahrer unterwegs sind. Die Trucker sind erleichtert – und SPD-Chef Lars Klingbeil fordert Konsequenzen auch auf europäischer Ebene.