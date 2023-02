Warum die Ölkonzerne gigantische Gewinne einfahren – und was das für die Zukunft bedeutet

Frankfurt am Main. BP reiht sich in die Liste der Energiekonzerne mit Rekordgewinnen ein. Das britische Unternehmen verbuchte im vorigen Jahr einen Profit von 27,6 Milliarden Dollar. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursache für die enorme Steigerung war das, was aus Unternehmenssicht als „günstiges Marktumfeld“ beschrieben wird. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine stiegen die Preise für Rohöl mit fast 140 Dollar pro Fass (159 Liter) auf den höchsten Wert seit zehn Jahren. Zugleich schnellten die Notierungen für Erdgas im noch viele stärkeren Maß nach oben: Im August mussten in Europa für die Megawattstunde fast 350 Euro gezahlt werden, was um ein Vielfaches über den bis dato bekannten Dimensionen lag.

Auch die anderen Mitglieder des Quintetts der fünf großen westlichen Öl- und Gas-Multis erwirtschafteten gigantische Erträge. Exxon-Mobil und Chevron (beide USA) stechen hervor. Exxon konnte den Profit um rund 140 Prozent auf 56 Milliarden Dollar steigern. Chevron beglückt seine Aktionäre dank riesiger Liquidität mit einem Aktienrückkaufprogramm von 75 Milliarden Dollar. Das soll vor allem dazu dienen, den Kurs des Wertpapiers hoch zu halten. Bei Shell (Großbritannien) war es insbesondere die Erdgas-Abteilung, die für den Rekordgewinn von knapp 40 Milliarden Dollar sorgte. Die französische Total-Energies wird am Mittwoch seine Zahlen vorlegen, Analysten erwarten ebenfalls eine Verdopplung des Profits. Insgesamt prognostizieren Experten, dass die großen Fünf unterm Strich bis zu 200 Milliarden Dollar im abgelaufenen Jahr eingefahren haben.

BP will Umstellung auf Erneuerbare verlangsamen

BP-Chef Bernard Looney hat nun angekündigt, die geplante Umstellung seines Konzerns von fossilen auf erneuerbare Energien deutlich zu verlangsamen. „Wir erhöhen unsere Investitionen in die Energiewende und gleichzeitig in das heutige Energiesystem“, so Looney. Das sei, was Regierungen und Kunden verlangten. Allerdings will auch er – wie die Manager der anderen Multis – Dividenden und Aktienrückkäufe hochfahren.

Die Strategie, Anteilseigner mit großzügigen Gaben zu bedenken, hat diesseits und jenseits des Atlantiks zu heftigen Vorwürfen durch die Politik geführt. US-Präsident Joe Biden forderte seine Ölindustrie schon im vorigen Herbst auf, Gewinne nicht auszuschütten, sondern zwecks Steigerung der Öl- und Gas-Förderung wieder zu investieren.

Um die exorbitante Höhe der Profite zu verstehen, ist ein Blick zurück ins Frühjahr 2020 nötig: Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurden überall auf der Welt Lockdowns verhängt. Die Nachfrage insbesondere nach Benzin und Diesel brach massiv ein. Die beiden größten Förderländer, Russland und Saudi-Arabien lieferten sich einen erbitterten Preiskampf, der Rohölpreis sackte auf nur noch 21 Dollar pro Fass ab.

Saudis entdecken Solidarität mit Russland

Das führte zu zweierlei: Die Ölkonzerne legten teure Förderanlagen im großen Stil still. Zugleich gaben schließlich die Saudis nach. Seither agieren sie gemeinsam mit Russland als Opec+. Daran änderte sich auch mit dem Angriff auf die Ukraine nichts. Die unter anderem von Biden vorgetragene Forderung, die Förderung zu erhöhen, wurde von den Saudis ignoriert – aus „Solidarität“ mit Russland.

Im Windschatten des Kartells konnten auch die großen Fünf ihre Gewinne steigern. Und kein Manager dachte daran, die eingemotteten Förderanlagen wieder hochzufahren. Damit hätten sie sich nur selbst geschadet. Denn sie hätten investieren müssen, die Kosten wären gestiegen und die Rohölpreise wären zugleich wegen des höheren Angebots gefallen.

Das Opec+-Kartell hat indes gerade bestätigt, bis Ende des Jahres pro Tag zwei Millionen Fass weniger zu pumpen, um die Preise hoch zu halten. Das Brent-Rohöl kostet mittlerweile 82 Dollar. Hier kommt zum Tragen, dass die Konjunktur lahmt. Die Megawattstunde Gas für den europäischen Markt wird aktuell mit nur noch 57 Euro gehandelt, was viel mit dem milden Winter zu tun hat, aber auch damit, dass panikartige Käufe zum Füllen der Erdgas-Speicher, die von den europäischen Regierungen veranlasst wurden, nicht mehr stattfinden.