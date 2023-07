Warum die Strompreise so stark schwanken – und Verbraucher mit flexiblen Tarifen profitieren können

Frankfurt am Main. Die Strompreise schwanken derzeit extrem. Am Mittwochnachmittag rutschten sie im Großhandel sogar ins Negative ab: Wer elektrische Energie abnahm, bekam dafür noch Geld. Wir erläutern, wie Verbraucher davon profitieren können und welche Risiken das birgt.

Warum schwanken Strompreise?

Die wichtigsten Faktoren sind Sonne und Wind. Da der Wind unregelmäßig bläst und die Sonne nicht immer scheint, schwanken auch die Strommengen, die Solarparks und Windräder erzeugen. Entsprechend verändert sich das Angebot an den Energiebörsen. Zugleich ist auch die Nachfrage nicht gleichförmig, sondern mittags und abends besonders hoch und in der Nacht am niedrigsten.

Warum kann es überhaupt negative Preise geben?

Die Frage ist berechtigt, denn die Erzeugung von elektrischer Energie kostet immer Geld. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren wurde hierzulande aber ein Marktdesign eingeführt, das negative Preise ermöglicht, um das Angebot mit Marktmethoden zu steuern. Die Gefahr negativer Preise soll Erzeuger dazu bringen, ihren freiwillig Output zu drosseln, was wiederum dabei hilft, das Netz vor einer Überlastung - also zu viel Strom – zu schützen.

Wieso entstehen dann noch negative Preise?

Das hat zwei Gründe: Erstens ist es für Betreiber großer Kraftwerke, insbesondere wenn sie Braunkohle verfeuern, billiger, die Anlagen laufen zu lassen als sie zu drosseln oder gar abzuschalten. Zudem gibt es unter den Erneuerbaren Erzeuger, die sich gar nicht abschalten lassen: ältere Windräder oder kleinere Photovoltaikanlagen. Es können Anlagen in Industrieunternehmen hinzukommen, die neben Strom noch Wärme erzeugen, die für bestimmte Prozesse zwingend benötigt wird.

Warum entstehen gerade jetzt wieder negative Preise?

Nach den Berechnungen des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme hatten in dieser Woche allein die Windräder an Land und die hiesigen Solaranlagen bis Mittwochnachmittag knapp 1800 Gigawattstunden erzeugt, womit rund 57 Prozent des gesamten Stroms in den öffentlichen Netzen abgedeckt wurde. Insgesamt kamen die Erneuerbaren auf knapp 80 Prozent vom Strommix. Dabei sind auch untertags die Schwankungen enorm. Mittags ist die Sonnenstrom-Produktion besonders groß. Zeitgleich wehte häufig im Norden eine steife Brise.

Welchen Einfluss hat dies auf die Strompreise?

Am sogenannten Spotmarkt tauchten die Preise am Mittwochmittag ins Negative ab. Das Tagestief wurde um 15 Uhr mit minus 9,90 Euro pro Megawattstunde erreicht. Ähnlich sah es bereits am Montag und am Dienstag aus. Es handelt sich hierbei um sogenannte Day-Ahead-Preise: Strom, der an der Börse schon am Vortag verkauft wurde. Am vorigen Sonntag wurde gegen 14 Uhr der absolute Tiefpunkt erreicht, mit minus 500 Euro. So weit unten war die Notierung bislang nur einmal im Jahr 2009. Seinerzeit wurde festgelegt, dass die Netzbetreiber den Preis nicht weiter abrutschen lassen – das ist durch das zwangsweise Abschalten von Erzeugungsanlagen möglich.

Wird es auch künftig Abrutscher geben?

Klar ist, dass es in den nächsten Tagen weitere negative Preise geben dürfte, da viel Sonne und viel Wind prognostiziert werden. Langfristig dürften die Preise noch stärker schwanken, weil immer mehr erneuerbare Anlagen ans Netz gehen sollen.

Wie können Verbraucher davon profitieren?

Durch sogenannte dynamische Stromtarife. Diese orientieren sich stark an der Entwicklung der Börsenpreise. Bislang sind solche Tarife eine kleine Nische. Aber: „Ab 2025 sollen alle Stromversorger mindestens einen dynamischen Stromtarif im Angebot haben, bei denen der Strompreis je nach Angebot steigt oder sinkt“, sagte Thorsten Storck, Energieexperte des Vergleichsportals Verivox, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Für die genaue Abrechnung brauchten die Kunden intelligenten Stromzähler (Smart Meter). Diese würden aber erst schrittweise bis 2032 eingebaut.

„Doch schon heute gibt es Anbieter, die mit Hybridmodellen versuchen, auch Kunden ohne Smart Meter zu gewinnen“, so Storck. Dazu zählten junge Unternehmen wie Tibber oder Rabot Charge, aber auch alteingesessene Versorger wie Eon, EnBW und Lichtblick. Die Preismodelle bestehen laut Storck in der Regel aus einem festen monatlichen Grundpreis und einem variablen Arbeitspreis, der anhand unterschiedlicher Formeln aus den Strombörsenpreisen errechnet wird. Die Verbraucherplattform Finanztip listet auf ihrer Website aktuell zwölf Anbieter auf.

Wo liegt der Haken bei den dynamischen Strompreisen?

Börsenstrompreise können auch heftig steigen. So kostete die Megawattstunde am Montagabend im extrem kurzfristigen Großhandel zeitweise knapp 400 Euro (40 Cent pro Kilowattstunde). Voriges Jahr im August waren teilweise sogar mehr als 900 Euro. Das kann dann für Verbraucher ziemlich teuer werden. Allerdings gibt es bei dynamischen Tarifen zum Schutz vor Preisspitzen bereits heute Deckelungen durch die Anbieter.

Was soll die Dynamisierung der Tarife dann überhaupt bewirken?

Politiker und Ökonomen versprechen sich davon unter dem Strich Ersparnisse für Verbraucher und zugleich eine effizientere Nutzung der Netze. Ein Beispiel: Mit einem Smart Meter können eine Waschmaschine oder ein Trockner so programmiert werden, dass sie sich einschalten, wenn der Strom in rauen Mengen zur Verfügung steht und deshalb besonders billig ist. Gleiches gilt für das Laden von Elektroautos.

Wie macht sich das im Portemonnaie bemerkbar?

Finanztip rechnet vor: „Verschiebst Du das Wäschewaschen vom Abend in den Nachmittag, kannst Du bei einem 60-Grad-Waschgang bei voller Beladung der Trommel rund 13 Cent sparen. Lädst Du Dein Auto nachts und nicht am Abend, können es locker vier bis fünf Euro bei einer Vollladung sein. Wirfst Du den Trockner nachmittags an, kostet das mehr als 10 Cent weniger. Nimmst Du extreme Tiefpreise oder sogar Negativpreise mit, kann sich die Ersparnis jeweils verdoppeln.“