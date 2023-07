Warum Katjes seine Weingummis als „klimaneutral“ bewerben darf

Das Etikett „klimaneutral“ gehört inzwischen zu den wirksamsten Werbebotschaften. Über Aussagekraft und Wahrheitsgehalt wird allerdings heftig gestritten. Umweltverbände, Verbraucherschützer und Wettbewerbshüter ziehen regelmäßig wegen angeblich irre­führender Aussagen vor Gericht. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht (OLG) hat sich am Donnerstag mit Lakritz und Marmelade befasst – und kam zu unterschiedlichen Urteilen: Der Süßwarenhersteller Katjes durfte mit „klimaneutral“ werben, der Konfitürenproduzent Mühl­hauser nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn Industrieprodukte angeblich klimaneutral entstehen, ist in der Regel die Gesamtbilanz gemeint: Der Hersteller ermittelt die ausgestoßenen Klimagase und kauft im gleichen Umfang Emissionszertifikate. Durch sie werden Projekte finanziert, die irgendwo in der Welt CO₂ binden oder den Ausstoß verhindern. Klassische Beispiele sind Aufforstungen oder Wasser­kraftwerke. Kritiker halten das für Etikettenschwindel. „Das ist Betrug am Verbraucher“, sagt etwa Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die bereits in mehr als 20 Fällen gegen solche Werbeaussagen aktiv wurde – in der Regel erfolgreich, wie Resch sagt.

In Ordnung, solange für die Kunden Klarheit herrscht

In Düsseldorf hat die Wettbewerbszentrale geklagt, ein Verein der Wirtschaft in Bad Homburg, der fairen Wettbewerb durchsetzen will. Katjes und Mühlhauser hatten in einem Fachblatt ihre Produkte als „klimaneutral“ beworben. Das sei eine Täuschung der Verbraucher, meinten die Kläger. Denn Fruchtgummi, Lakritz und Marmelade würden keineswegs emissions­frei produziert, die Hersteller sorgten lediglich durch den Kauf von Zertifikaten für einen Ausgleich der Klimabilanz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Meinung des Gerichts ist das aber in Ordnung, solange für die Kunden Klarheit herrscht. Im Fall von Katjes (Az.: I-20 U 152/22) sei das gegeben, urteilte das OLG: „Klimaneutralität wird auch durch Kompensation erreicht“, stand in der Anzeige, und ein QR‑Code führte zur Website der Firma Climatepartner, die CO₂-Zertifikate vermittelt. Damit sei die Informations­pflicht erfüllt, sagte Richter Erfried Schüttpelz.

Bei Mühlhausers Konfitüre (Az.: I-20 U 72/22) hätten solche Hinweise in der Anzeige und auf dem Produkt dagegen gefehlt. Damit sei die Werbung in diesem Fall unzulässig. Nach Meinung des Gerichts weiß „der durchschnittliche Verbraucher“ zwar, dass Klimaneutralität oft nur durch Ausgleichsmaßnahmen erreicht werde. Genau deshalb wolle er aber auch wissen, wie das genau geschieht. Rechtskräftig sind die Urteile noch nicht, das Gericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der entscheidenden Fragen die Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen.

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

DUH: Wettbewerb um das billigste Umweltlabel

Die Wettbewerbszentrale hat schon in mehreren Fällen geklagt und pocht vor allem auf klare Information. Es führt zu Wettbewerbsverzerrungen, wenn Unternehmen dank Zertifikatekaufs mit dem Label „klimaneutral“ werben könnten, während andere ihren CO₂-Ausstoß mit viel größerem Aufwand tatsächlich verringerten, erklärte in einem früheren Fall der juristische Leiter des Vereins, Tudor Vlah. In einem Verfahren um „klimaneutrale Müllbeutel“ vor dem Oberlandesgericht Schleswig kassierte die Wettbewerbszentrale allerdings eine Niederlage: „Verständigen Verbrauchern“ sei klar, dass man Müllbeutel nicht emissionsfrei herstellen könne und entsprechend Zertifikate gekauft würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DUH-Geschäftsführer Resch hält den Weg über die gekauften Zertifikate grundsätzlich für falsch. So drohe ein Wettbewerb um das billigste Umweltlabel, das am Ende kaum etwas bedeute. „Das Produkt kann billigster Machart sein, aber es kommt ein großes Label drauf“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das sei gefährlich, weil das Thema Nachhaltigkeit besonders emotional sei: „Ich möchte es doch glauben.“

Rossmann verzichtet zukünftig auf „Klimaneutral“-Label Die Drogeriekette Rossmann wird in Zukunft nicht mehr das Nachhaltigkeitslabel „Klimaneutral“ verwenden. Das teilt Firmenchef Raoul Roßmann in einem Interview mit. Das Siegel steht bereits länger in der Kritik. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Climatepartner vergibt nicht mehr das Prädikat „klimaneutral“

Mehr als 20 Verfahren gegen Werbeaussagen hat die DUH innerhalb eines Jahres nach eigenen Angaben angestrengt. Ein Drittel davon habe man bereits gewonnen oder vor einem Urteil Unterlassungserklärungen der Unternehmen erwirkt. Meist sei es um unzureichende Information über den Weg zur Klimaneutralität gegangen, sagt Resch: „Die haben sich gar nicht die Mühe gegeben, sauber zu informieren.“

Der Verein prüft allerdings auch Projekte, die für den CO₂-Ausgleich zertifiziert sind – und hält sie in vielen Fällen für untauglich. Nach entsprechenden Hinweisen hat zum Beispiel die Drogeriekette Rossmann aufgehört, mit dem Label „klimaneutral“ zu werben, und Rewe engagiere sich inzwischen auf andere Art, sagt Resch.

Auch Climatepartner, ein wichtiger Vermittler von Ausgleichsprojekten, vergibt nicht mehr das Prädikat „klimaneutral“. Inzwischen heißt es „Climatepartner-zertifiziert“, und die Kunden müssen zunächst einmal echte Fortschritte beim Klimaschutz nachweisen.