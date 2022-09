Gas-Lieferstopp bei Nord Stream 1: Bundesnetzagentur-Chef betont Bedeutung von Vorsorge

Der russische Staatskonzern Gazprom kündigte am Freitag an, am Samstag vorerst doch kein Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 zu liefern. Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller betont deshalb die deutschen Vorsorgemaßnahmen: „Gut, dass Deutschland inzwischen besser vorbereitet ist.“