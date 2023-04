Was Superhelden für den Klimaschutz tun können

Die Letzte Generation orientiert sich an Szenarien, die Katastrophenfilmen ähneln. Doch in der wirklichen Welt ist es nicht so einfach wie im Kino. Deshalb braucht es für den Klimaschutz Superhelden, die Kompromisse und komplexe Lösungen finden können, meint Frank-Thomas Wenzel.

Frankfurt am Main. Die Letzte Generation will Berlin lahmlegen. Sprecherin Carla Hinrichs begründete die Aktionen im Deutschlandfunk: „Wir rasen in diese Katastrophe und wir werden in den nächsten Jahren schon Kipppunkte reißen.“ Dann werde sich die Frage stellen: „Haben wir in Deutschland genug Wasser für unsere Kinder, haben wir genug Lebensmittel?“ Es müsse Alarm geschlagen werden, „wenn unsere Regierung wirklich keinerlei Plan hat.“

Diese Art der Erzählung entspricht der Standarddramaturgie der Katastrophenfilme (siehe „The Day After Tomorrow“, 2004). Die Katastrophe steht unmittelbar bevor, die Herrschenden sind zu dumm, dies zu erkennen. Aber eine kleine Gruppe von Superhelden rettet mit Kreativität und Zähigkeit die Welt.

In der Realität ist es leider nicht ganz so einfach. Die Klimakatastrophe ist kein plötzliches Ereignis, sondern längst im Gange. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben, den Schutz vor Überflutungen ausbauen, neue Wege der Trinkwassergewinnung entwickeln und zugleich versuchen, die Ursache (CO₂-Emissionen) einzudämmen. Hier bedingungslos vorzugehen, würde aber ganz andere Katastrophen auslösen, politische und ökonomische nämlich – in Katastrophenfilmen spielt Ökonomie nie eine Rolle. Man stelle sich einfach nur ein sofortiges, kategorisches Verbot von Öl- und Gasheizungen vor.

Wer Klimaschutz will, muss dafür Mehrheiten organisieren. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn der von der Letzten Generation vorgeschlagene Gesellschaftsrat (160 ausgeloste Mitglieder sollen den Ausstieg aus den fossilen Energien planen) zusätzlich zu den demokratischen Institutionen installiert würde.

Im Gegenteil, die Angelegenheit würde mutmaßlich noch erheblich vertrackter, als sie ohnehin schon ist. Denn es gilt schon heute, Kompromisse und ziemlich komplexe Lösungen zu finden, die unter anderem ökonomische Verwerfungen verhindern: etwa Ausnahmeregeln und staatliche Hilfen bei einem Verbot von fossilen Heizungen. Das alles ist extrem mühsam, erfordert Kreativität und Zähigkeit – beinahe wie bei den Superhelden im Film.