Was nötig ist, um die Versorgung mit Wasser zu sichern

Frankfurt am Main. Temperaturen über 35 Grad, Trockenheit seit Wochen. Die Folgen des Klimawandels sind auch im kleinsten Vorgarten augenscheinlich. Was mal grün war, ist vielfach längst braun. Zur aktuellen Lage passt ein Positionspapier von vier Verbänden, die einen Paradigmenwechsel in der Wasserwirtschaft fordern. Vieles soll umgekrempelt werden, damit sich vor Ort wieder mehr Reservoire mit dem kostbaren Nass bilden können. Wichtig sei aber auch, die Infrastruktur zum Transport des wichtigsten Lebensmittels auszubauen und bei Belastungen des Grundwassers das Verursacherprinzip stärker durchzusetzen.

Alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Grundwasserneubildung und der Wasserspeicherung müssten genutzt werden, heißt es in dem Positionspapier, das der Energie- und Wasserdachverband (BDEW), der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) sowie der Stadtwerkeverband VKU gemeinsam erarbeitet haben und das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland exklusiv vorliegt.

Wasserknappheit ist die neue Normalität

Die Notwendigkeit neuer Wege bedarf aktuell kaum einer Erläuterung: Insbesondere im Norden und Nordosten des Landes herrscht seit fast einem Monat große Trockenheit. Die Wasserstände in Flüssen und Seen sind deutlich gesunken. Die unterirdischen Grundwasserreserven schwinden. Viele Landkreise in Niedersachsen schränken das Bewässern von Gärten, Wiesen und Feldern bis zum Ende des Sommers ein. Und Landräte, wie der des Kreises Lüneburg, Jens Böther (CDU), drohen sogar schon mit der Verschärfung der Restriktionen.

Experten sind sich einig: Grundsätzliches hat sich in den vergangenen fünf Jahren geändert. Was früher selbstverständlich war, gilt nicht mehr: Dass nämlich hierzulande ausreichend Wasser zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung steht. Vor allem im Nordosten Deutschlands breitet sich nach den Daten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung die Trockenheit im Boden in einer Tiefe von 25 Zentimetern immer stärker aus. In einer Tiefe von 1,80 Meter hat sie bereits sogar die höchste Warnstufe „außergewöhnliche Dürre“ erreicht. Das ist deshalb so alarmierend, weil sich solche Phänomene über Jahre entwickeln. Entsprechend lange würde es dauern, um das langjährige Mittel wieder zu erreichen. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Denn extrem trockene Sommer sind zur Normalität geworden.

Die Schwammstadt könnte helfen

Das Verbändequartett sieht denn auch „Einschränkungen im Wassergebrauch“ als eine Folge des neuen Normalen und gibt als Motto für die Umorientierung der Wasserwirtschaft aus: „Weg von der Wasserabführung, hin zu lokaler Wasserhaltung und Versickerung.“ Flächen müssten entsiegelt werden, in der Land- und Forstwirtschaft müsse der Boden wieder seine wasserspeichernde Funktion bekommen, und auch die Begrünung von Fassaden- und Dachflächen sei notwendig – dahinter steckt das Prinzip der sogenannten Schwammstadt, die ganz neue Konzepte vor allem bei der Planung von Wohn- und Gewerbegebieten verlangt.

Das Positionspapier nennt als Ziel aller Anstrengungen, dass die „lebensnotwendige und in Hinblick auf Hygiene erforderliche Daseinsvorsorge der Bevölkerung“ gewährleistet sein muss. Nutzungskonflikte mit Landwirtschaft und Industrie drohen, und um sie zu entschärfen, sei es notwendig, Konzepte zur „Substitution von natürlichen Wasserressourcen“ zu entwickeln. Dahinter verbirgt sich die Forderung, die gigantischen Potenziale der Nutzung von Gebrauchswasser endlich anzugehen – riesige Mengen Trinkwasser, das hohen Standards entsprechen muss, könnten so eingespart werden.

Von der Ahrtal-Katastrophe lernen

Doch es geht den Autorinnen und Autoren auch um Extremwetterereignisse der anderen Art, die ebenfalls aktuell auf der Tagesordnung stehen: Gewitter und Starkregen als Folge der massiven Aufheizung der Atmosphäre. Es brauche „verbindliche Maßnahmen zur Gefährdungs- und Risikobewertung und eine effiziente Überflutungs- und Hochwasservorsorge“ – die Katastrophe im Ahrtal im Juli vor zwei Jahren wirkt noch immer nach. Es müsse ein wirkungsvolles Regenwassermanagement entwickelt werden. Und auch hier spielt Städtebau eine wichtige Rolle. Es gelte, sogenannte Retentionsräume zu schaffen, also Flächen, wo sich das Wasser ausbreiten und langsam versickern kann, ohne großen Schaden anzurichten.

Den vier Verbänden ist es wichtig, dass mehr Transparenz über das „nutzbare Wasserdargebot“ geschaffen wird. Der Grund: Die bislang weitgehend regionalen Infrastrukturen müssen in Zukunft stärker vernetzt werden. Denn es könnte künftig Regionen mit echtem Wassermangel geben, die dann über neue Fernleitungen versorgt werden. Die Genehmigungsverfahren dafür müssten beschleunigt werden.

Vermehrt giftige Stoffe im Wasser

Das Positionspapier beleuchtet auch, was den Managern in den Wasserwerken zunehmend Sorgen bereitet: die sogenannten „anthropogenen Spurenstoffe“ im Wasser. Diese Belastungen mit Rückständen von Medikamenten, Zusatzstoffen in Lebensmitteln, industriellen Produkten, Kosmetika oder Pestiziden steigen. Grenzwerte werden verschärft, weil immer deutlicher wird, wie groß die Gesundheitsgefahren sind. Diese Stoffe herauszufiltern kostet nicht nur zunehmend mehr Geld, was die Gebühren in die Höhe treibt, sondern auch viel Energie, was die Klimabilanz der Wasserversorger selbst belastet. Hier müssten „das Vorsorge- und Verursacherprinzip in allen Rechtsbereichen stärker verankert und im Vollzug konsequent umgesetzt werden“. Das soll dazu führen, dass die schädlichen Stoffe erst gar nicht in den Wasserkreislauf gelangen, sondern von Unternehmen und der Landwirtschaft durch umweltfreundliche Produkte ersetzt werden.

