Kommentar

Wasser: Die Zeiten der Verschwendung sind vorbei

In Burg, Sachsen-Anhalt, ist wegen akuter Waldbrandgefahr der Zugang in den Wald verboten. Die Sperrung erfolgt wegen der Trockenheit der Waldfläche wegen fehlendem Regen und die dadurch entstandene Dürre.

Trinkwasser steht nicht mehr zu jeder Zeit an jedem Ort in ausreichender Menge zur Verfügung. Das ist auch eine Art Zeitenwende. Es liegt nun an den Kommunen, die Versorgung mit dem wichtigsten Lebensmittel zu sichern. Im Fokus muss dabei die Stadtplanung stehen, meint Frank-Thomas Wenzel.