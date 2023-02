﻿Große Energiepläne: Wasserstoff-Pipeline von Bornholm zur deutschen Ostseeküste geplant

Eine 140 Kilometer lange Pipeline für Wasserstoff nach Lubmin: Der Gasnetzbetreiber Gascade und dänische Partner planen ein Megaprojekt für den Umstieg einer klimaneutralen Energieversorgung in Deutschland. Im Mittelpunkt steht wieder einmal der Ort an der Ostseeküste.

Lubmin. Wasserstoff – die grüne Energie der Zukunft: MV will bei den Plänen zu Erzeugung und Transport des Energieträgers deutschlandweit in der ersten Liga mitspielen. Im Fokus steht wieder einmal Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Pipeline-Infrastruktur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis 2027 soll eine 140 Kilometer lange Wasserstoff-Pipeline von Bornholm nach Lubmin entstehen. Projektpartner sind dabei der Gasnetzbetreiber Gascade und die dänischen Unternehmen Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) und der Energiekonzern Energinet.

Die sechste Röhre im Greifswalder Bodden

„Wir unterstützen so die Klimaziele für 2030 und stellen sicher, dass Deutschland und Europa sich mit europäisch produziertem Wasserstoff versorgen können“, sagt Gascade-Geschäftsführer Christoph von dem Bussche. Die Pipeline mit dem Namen „H2 Interconnector Bornholm-Lubmin“ wäre neben den vier Nord-Stream-Röhren und der geplanten Pipeline für das LNG-Terminal die sechste Trasse auf dem Grund des Greifswalder Boddens. Umweltverbände sehen den Bau kritisch. „Die Erheblichkeitsgrenze für die Belastung des Greifswalder Boddens war bereits mit dem Bau der Nord-Stream-Pipelines überschritten“, so Bund-Landeschefin Corinna Cwielag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wasserstoff-Drehkreuz Lubmin © Quelle: Benjamin Barz

Den Wasserstoff, der auf Bornholm mit grünem Windstrom erzeugt werden soll, will Gascade in Lubmin in seine Festlandgasleitungen Opal oder Eugal einspeisen, durch die bis vergangenen Sommer Nord-Stream-Gas geflossen ist. Erste Leitungsabschnitte nach Radeland südlich von Berlin will der Netzbetreiber bereits bis 2025 umgestellt haben.

„Die Leitungen sind neu, der Stahl ist grundsätzlich wasserstoffgeeignet“, sagt Projektleiter Lars Flandrich. Nachgesteuert werden müsse bei den Aggregaten, weil Wasserstoff leichter als Erdgas sei und eine höhere Dichtigkeit der Aggregate erfordere. Dazu gebe es Materialstudien, Gespräche mit dem TÜV.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bis zu 20 Gigawatt Leistung – Abnehmer Großindustrie

Gascade ist ein Player im Projekt „Flow – making hydrogen happen“, einem Zusammenschluss von Erzeugern, Infrastruktur-Betreibern und industriellen Großnutzern. Bis zu 20 Gigawatt Leistung soll die Einspeisekapazität des 1100 Kilometer langen Wasserstoff-Leitungssystem betragen, das bis 2030 in den Südwesten Deutschlands ausgeweitet werden soll. Allein zehn Gigawatt sollen über die Pipeline von Bornholm nach Lubmin fließen. Abnehmer wären große Industrieunternehmen und Energiefresser wie Zementwerke und Papierfabriken, die ihre Produktion klimaneutral umstellen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Pläne gibt es auch für Lubmin: Dort haben sich vier Investoren auf dem ehemaligen AKW-Gelände Grundstücke für den Bau von Wasserstofffabriken gesichert. Zwei Projekte wollen die Wasserstoffpioniere HH2E sowie Apex/Deutsche Regas umsetzen. Grüner Offshore-Strom, der dort über die Kabeltrassen von 50Hertz anlandet, soll per Elektrolyse in klimaneutralen Wasserstoff umgewandelt werden. „Die Ostsee ist ein Windenergie-Kraftwerk“, sagt Karsten Plauborg von CIP.

Besonderer Projektstatus bei der EU beantragt

Beim Bergamt Stralsund weiß man eigenen Angaben zufolge noch nichts von den Planungen. Die Genehmigungsbehörde sitzt derzeit über den Pipeline-Anträgen für das schwimmende LNG-Terminal vor Rügen. Die Projektentwickler haben für die Bornholm-Lubmin-Pipeline bei der EU den Status als europäisches Project of Common Interest (PCI) beantragt. Damit würde dem Vorhaben eine Schlüsselpriorität bei der Vernetzung der europäischen Energiesysteminfrastruktur eingeräumt werden. Diese Projekte können öffentliche Mittel erhalten.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.