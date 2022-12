Kündigungsjoker für die Autoversicherung

Mit der Aussicht auf billigen Sex lockte eine Kielerin (36) einen Freier in ihre Wohnung, wo er von ihr und zwei Mitbewohnern ausgeraubt wurde. Am Montag verurteilte das Kieler Landgericht die drogenabhängige Frau zu zwei Jahren und fünf Monaten Freiheitsstrafe und ordnete ihre Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.