Wegen Streik zu spät dran? Diese Regeln gelten für Beschäftigte und Schulpflichtige

Warnstreiks in bayerischen Kliniken: auch Tumor­operationen abgesagt

Aufgrund der Warnstreiks kommt es in dieser Woche zu erheblichen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung im Klinikum Nürnberg, Klinikum Fürth und an verschiedenen Standorten in Mittelfranken. Von Dienstag- bis Donnerstag­morgen wurden viele Operationen abgesagt. Verdi fordert rund 10 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.