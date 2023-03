Wegen hoher Ölpreise: Russland erzielt 2022 Handelsüberschuss von 332 Milliarden Euro

Waldbühne Neumünster startet an Pfingsten in die neue Saison

Die Waldbühne im Bad am Stadtwald in Neumünster geht in diesem Jahr in ihre dritte Saison. Zu Pfingsten eröffnet der Biergarten auf einem Teil des Freibadgeländes. Den ganzen Sommer über finden an den Wochenenden dort Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Ein neuer Pächter ist für das Programm verantwortlich, ein alter Bekannter aus Neumünster.