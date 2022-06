Wegen Problem mit Bremsen: Mercedes ruft weltweit fast eine Million Autos zurück

Ein Mercedes-Stern prangt am Mercedes-Benz-Werk Untertürkheim (Archivbild)

Der Autohersteller Mercedes-Benz muss dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge wegen möglicher Bremsprobleme fast eine Million älterer Fahrzeuge zurückrufen - weltweit. In Deutschland könnte das rund 70.000 Autos betreffen. Im schlimmsten Falle könne Korrosion am Bremskraftverstärker die Verbindung zwischen Bremspedal und Bremssystem unterbrechen, so die Behörde.