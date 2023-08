﻿Dänemarks Wirtschaft wächst rasant – durch Abnehmspritzen

Ein paar Spritzen in den Bauch – und weg ist das Fett. Klingt traumhaft, einfach und bequem. Mit Wegovy soll das gehen, einer Wunderspritze aus Dänemark. Seit Frühjahr 2022 ist Wegovy in der EU zugelassen als Medikament gegen Adipositas, seit vergangenem Monat darf es auch in Deutschland von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden.

Die Nachfrage, vor allem in den USA, angekurbelt durch Stars wie Kim Kardashian und Elon Musk, ist riesig. Es gibt gar Lieferengpässe. Menschen, die noch nicht in Behandlung sind, werden auf Wartelisten gesetzt, um vorrangig jene zu versorgen, die gerade behandelt werden. In den sozialen Medien tobte der Hype.

Mit einer Abnehmspritze an die Spitze der Weltwirtschaft

Das durfte besonders Novo Nordisk und Dänemark freuen. Das Unternehmen aus dem kleinen skandinavischen Land wurde zu einer der 25 wertvollsten Marken weltweit, erfolgreicher als Coca-Cola, Shell, McDonald‘s und Netflix. Seit Anfang 2021 hat sich der Marktwert fast verdoppelt, er liegt jetzt über dem Wert des gesamten dänischen Bruttoinlandsproduktes (BIP). Novo Nordisk ist finanziell so viel wert wie die anderen Top-10-Unternehmen des Landes zusammen und mehr als doppelt so viel wie das erfolgreichste deutsche Unternehmen SAP. Es gilt inzwischen als zweitwertvollstes an der Börse notiertes Unternehmen in ganz Europa.

Vor allem zwei Medikamente machen Novo Nordisk so groß: Ozempic und Wegovy. Beide bestehen aus demselben Wirkstoff: Semaglutid. Die Anwendung ist ebenfalls gleich: eine Spritze pro Woche, über mehrere Wochen. Ursprünglich wurde Ozempic gegen Typ-2-Diabetes entwickelt, doch dann fand man in Studien heraus, dass Semaglutid in höheren Dosen auch beim Abnehmen hilft. So ist Ozempic, das über eine geringere Dosis des Wirkstoffs verfügt, weiterhin für Diabetes-Erkrankte gedacht, während das hochdosierte Wegovy für die Behandlung von Adipositas zugelassen wurde.

Das Präparat Wegovy ist seit Juli auch in Deutschland als Medikament gegen Adipositas zugelassen. © Quelle: Steffen Trumpf/dpa

Ohne Pharmaindustrie wäre Dänemark in der Rezession

Inzwischen profitiert Novo Nordisk auch davon, dass beide Medikamente „off label“ als Schlankheitsmittel eingesetzt werden, sie werden von Menschen genutzt, die weder adipös noch zuckerkrank sind, aber dennoch vom Arzt oder der Ärztin ein Rezept erhalten. Für das Unternehmen, das bereits seit 1923 am Markt ist (damals als Nordisk Insulinlaboratorium), bedeutet das vor allem ein starkes Wachstum. Die „New York Times“ schreibt gar, dass die Firma die dänische Wirtschaft umgestalte.

Auch wenn es den dänischen Staat und die dänische Wirtschaft grundsätzlich freut, gibt es auch Befürchtungen. Die Wirtschaftslage wirkt in Zahlen besser, als sie tatsächlich ist, sagen Experten. Danmarks Nationalbank warnte gar: Im vergangenen Jahr wäre Dänemark ohne seine Pharmaindustrie in die Rezession gerutscht. „Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, hat die dänische Wirtschaft trotz unsicherer wirtschaftlicher Zeiten gute Fortschritte gemacht. Aber wenn man die pharmazeutische Industrie herausnimmt, würde es einen leichten Rückgang geben“, sagt Rasmus Rold Sørensen, Chefvolkswirt von Danmarks Nationalbank, der Zeitung „Politiken“.

Auch in diesem Jahr ist Novo Nordisk der big player. Denn dass Dänemarks BIP in diesem Jahr um prognostizierte 0,9 Prozentpunkte wachsen soll, liegt vor allem an Novo Nordisk. „Wenn man die Pharmaindustrie aus unseren Prognosen für 2023 herausnimmt, würde das BIP-Wachstum wahrscheinlich gegen Null gehen“, so Rold Sørensen weiter.

Kritiker warnen vor verzerrtem Bild der tatsächlichen Wirtschaftslage

Für Dänemark könnte das gleich mehrere negative Aspekte haben. Michael Svarer, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Aarhus, sagte dem TV-Sender TV 2 , es könne ungesund sein, wenn der Staat vor allem von Novo Nordisk lebe. „Wenn man nicht aufpasst, kann ein einziges Unternehmen das Bild verzerren, wie es der dänischen Wirtschaft tatsächlich geht“, sagt er. „Andernfalls laufen wir Gefahr, uns vom Erfolg des Pharmariesen blenden zu lassen und zu versäumen, die Wirtschaftspolitik an die Situation aller anderen Unternehmen anzupassen.“

Auch gerate leicht aus dem Blickfeld, welche Branchen künftig zum Wachstum beitragen könnten und möglicherweise eine besondere Förderung bräuchten, sagte Politikwissenschaftler Herman Mark Schwartz von der Universität von Virginia der „Politiken“. Eine Befürchtung dabei: Schon jetzt steigt der Wert der Dänischen Krone durch Novo Nordisk, doch noch hält die dänische Zentralbank den Zinssatz niedriger, um die Krone an den Euro gekoppelt zu halten.

Novo Nordisk bringt Geld ins Land – aber macht auch Druck auf andere Branchen

Das soll einerseits Spekulanten fernhalten, zum anderen aber auch dafür sorgen, dass andere Wirtschaftszweige wettbewerbsfähig bleiben und nicht durch zu hohe Exportkosten benachteiligt werden. „Es gibt ein Dänemark ohne Novo Nordisk, und das muss berücksichtigt werden, wenn wir Empfehlungen zur Wirtschaftspolitik und zu Tarifverträgen geben“, sagt Jens Naervig Pedersen, Ökonom bei der Danske Bank, gegenüber der „New York Times“. „Viele dänische Unternehmen sind einem starken Wettbewerb aus dem Ausland ausgesetzt.“

Das Medikament Ozempic zur Behandlung von Typ-2-Diabetes ist in Deutschland auf Rezept erhältlich. © Quelle: Roland Hermstein

Für Dänemark ist die Causa Novo Nordisk heikel. Einerseits schafft das Unternehmen Massen an Geld ins Land. Allein in der ersten Jahreshälfte machte Novo Nordisk 39 Milliarden Dänische Kronen Umsatz, rund 5,2 Milliarden Euro. Zudem profitiert der nicht einmal 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende Staat von dem positiven Image, da die Wissenschaft nach Dänemark und damit auf sein Bildungssystem blickt. Andererseits lässt Novo Nordisk – nebst den Effekten auf andere Wirtschaftszweige – die meisten Produkte im Ausland produzieren, die Zahl der Angestellten wuchs in den vergangenen Jahren nur rudimentär.

Wirtschaftsleistung soll mit und ohne Pharmaindustrie geschätzt werden

„Wir waren in Dänemark noch nie in einer Situation, in der ein einziges Unternehmen eine so große Rolle gespielt hat“, so Pedersen. Einige Ökonominnen und Ökonomen fordern deshalb nun, Wirtschaftsstatistiken künftig ohne Novo Nordisk herauszugeben, um ein realistischeres Bild des Status Quo zu zeichnen. Der Zeitung bestätigte Pedersen, dass es bei den Zahlen des zweiten Quartals 2023, die in Kürze veröffentlicht werden sollen, erstmals auch Einordnungen zum Einfluss der Pharmaindustrie auf die Wirtschaftsleistung geben wird.

Das könnte auch in der Zukunft von Bedeutung sein. Erst im August wurde eine neue Studie veröffentlicht. Fünf Jahre lang wurde der Einfluss von Wegovy auf Herzerkrankungen untersucht. Das Ergebnis: Das Risiko, an schweren Herzproblemen zu erkranken, ist mit dem Medikament deutlich geringer. Die „New York Times“ glaubt, das könnte den Druck auf Krankenversicherungen erhöhen, die sich bisher weigern, die Kosten für Wegovy zu übernehmen.