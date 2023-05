﻿„Nutzer müssen wissen, ob sie mit einem Menschen oder einer Maschine kommunizieren“

Frankfurt am Main. Nicht nur die Gefahren, sondern auch die Chancen sehen, die künstliche Intelligenz bietet: So lässt sich die Position von Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, bei diesem heiklen Thema zusammenfassen. Im RND-Interview erläutert die Grünen-Politikerin, dass es strikte Regeln brauche, um die Anwendung der schlauen Algorithmen zu begrenzen. So müsse etwa verhindert werden, dass im Gesundheitswesen künftig Software darüber entscheidet, ob es sich noch lohnt, einen schwerkranken Patienten zu behandeln. Zugleich macht sie sich dafür stark, in Deutschland und Europa KI-Projekte zu fördern. Denn: „Wenn keiner mehr in Europa die Technologie beherrscht, dann wird es umso schwieriger, diese Technologie zu regulieren.“ Brantner (Jahrgang 1979) gilt als mächtigste Frau im Wirtschaftsministerium. Im Dezember 2021 wurde sie zur Parlamentarischen Staatssekretärin ernannt. Zwischen 2009 und 2013 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments, seit 2013 sitzt sie für die Grünen im Bundestag.

Frau Brantner, haben Sie im Ministerium schon Software mit künstlicher Intelligenz genutzt – etwa zur Erstellung des Entwurfs für das Gebäudeenergiegesetz, das Öl- und Gasheizungen verbieten soll?

Nein.

Warum noch nicht?

Die Erstellung von Gesetzen ist keine triviale Aufgabe: Gesetze greifen in das Leben von Menschen ein, passen den Rahmen für Unternehmen an und gestalten unsere Zukunft mit – das sollten wir auch zukünftig nicht einer KI überlassen.

KI wird von vielen Mythen umrankt. Etwa der Idee, dass intelligente Maschinen die Macht übernehmen und Menschen versklaven. Wie gefährlich ist KI wirklich?

Wir sollten nicht alles über einen Kamm scheren. Erstmal ist nicht jede komplexe Datenverarbeitung eine künstliche Intelligenz. Dann gibt es Anwendungen wie ChatGPT, die bereits eingesetzt werden, wo es Regeln und mehr Transparenz braucht. Und es gibt Anwendungen, die wollen wir per se nicht haben. Wir wollen die KI-Frage mutig angehen und sie aktiv mitgestalten.

Zum Beispiel?

Beispielsweise ein Social Scoring der Bürgerinnen und Bürger. Da sagen wir: Das wollen wir in der EU nicht und solche KI-Anwendungen soll es daher nicht geben. Das passt nicht zu unserem Rechtsstaat. Allerdings kann man nicht sagen, wo wir in zehn oder 20 Jahren stehen. Darüber diskutieren die Experten gerade. Da geht es um die Frage, inwiefern sich diese Systeme verselbstständigen können und hier brauchen wir einen klaren rechtlichen Rahmen.

Mehrheit der Deutschen hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz Laut einer Umfrage sehen aber mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland in der KI keine Gefahr für ihre Jobs. © Quelle: dpa

Der Nutzen für die Medizin

Es geht aber auch um die Frage: Wo hilft KI wirklich?

Das ist eine zentrale Frage: Was soll diese Technologie leisten? Es gibt Anwendungen, die sehr nützlich sind, beispielsweise im Gesundheitsbereich: Wenn ein Arzt ein Röntgenbild mit Millionen anderen vergleichen kann, um einen Tumor zu finden, dann ist das schon ein evidenter Vorteil in der Diagnostik. Oder wenn das Zusammenwirken verschiedener Medikamente in der medizinischen Behandlung optimiert werden kann.

Der Nutzen von KI in der Medizin wird immer wieder betont. Aber wo liegt da die Grenze?

Die KI darf niemals entscheiden, ob jemand weiterleben soll oder nicht. Stellen wir uns vor, die Software errechnet im schlimmsten Fall, dass es sich aufgrund der vorliegenden Daten nicht lohnt, Geld für eine Therapie zu investieren. Eine solche Entscheidung quasi über Leben und Tod darf nicht die KI entscheiden.

Das macht doch strenge Restriktionen beim Einsatz nötig. Das tut das Wirtschaftsministerium?

Es braucht einen klugen rechtlichen Rahmen, und da sind wir schon dabei: Auf europäischer Ebene wird gerade über eine KI-Verordnung verhandelt. Ich begrüße ausdrücklich den gewählten risikobasierten Ansatz. Das heißt, wir schauen uns an, in welchen Bereichen wir mehr Leitplanken brauchen, wo nicht und welche Bereiche wir überhaupt nicht wollen. Und wir brauchen Transparenz: Dass man weiß, dieser Text wurde von ChatGPT geschrieben und nicht von einem Menschen. Man muss wissen, zum Beispiel bei Chats oder Anrufen in Call Centern, ob auf der anderen Seite eine Maschine oder ein Mensch ist. Und es muss natürlich auch sichergestellt sein, dass Menschen vor Diskriminierung durch Maschinen geschützt werden.

Google stellt neue KI-Funktionen seiner Suchmaschine vor Sogenannte generative KI, die aus gesammelten Daten neue Inhalte wie Texte, Bilder oder Codes generiert, soll in Googles bestehende Produkte integriert werden. © Quelle: Reuters

Europäische KI für Europa

Aber dafür müssen die Politik und die Behörden auf Augenhöhe mit den Anbietern von KI sein. Ist das überhaupt machbar? Die Erfahrung zeigt doch, dass in der IT- Welt die Regulierung immer zu spät kam, um Auswüchse zu verhindern – bei monopolartigen Strukturen, siehe Google oder Microsoft, oder beim Schutz von persönlichen Daten, siehe Facebook oder TikTok.

Ja, bei KI sind wir auf der europäischen Ebene schon im fortgeschrittenen Stadium der Gesetzgebung, so weit wie nirgends sonst auf der Welt, und die Technologie steht gerade noch am Anfang. Ein Teil der Antwort ist auch, dass wir in Europa europäische KI-Akteure brauchen und die unternehmerischen Kapazitäten für KI-Technologien. Wenn keiner mehr in Europa die Technologie beherrscht, dann wird es umso schwieriger, diese Technologie zu regulieren.

Das alles hört sich nach einem Plan für eine europäische Souveränität auch bei KI an. Die in Deutschland entwickelte Übersetzungsmaschine Deepl könnte man als ein positives Beispiel nennen. Aber sind die großen US-Tech-Konzerne gleichwohl nicht schon unerreichbar weit entfernt?

Bei der Erforschung großer KI-Modelle sind wir in Deutschland bereits Weltspitze und wir müssen es schaffen, das besser in die Wertschöpfung zu bekommen. Den Vorsprung von US-amerikanischen Unternehmen kann man nicht leugnen. Aber wir sind gar nicht so schlecht, wie wir manchmal glauben, insbesondere bei der Forschung und industriellen KI-Systemen. Wir haben in Deutschland etwa auch das Start-up Aleph Alpha aus meiner Heimat Heidelberg mit seinem ebenfalls fortschrittlichen Sprachmodell…

…das so ähnlich wie ChatGPT funktioniert, Texte produziert und Fragen beantwortet, aber besser sein will, weil es seine Quellen offenlegt.

Momentan gehen viele Daten und auch Geschäftsgeheimnisse bei avancierten IT-Anwendungen in die USA. Dort wird auch erheblich mehr privates und staatliches Geld als in Europa in KI investiert. Deshalb brauchen die hiesigen KI-Unternehmen mehr Kapital. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren schon um die drei Milliarden Euro investiert, um KI in Deutschland voranzubringen. Wir müssen aber auch die privaten Investitionen deutlich steigern, um vertrauenswürdige KI made in Europe zu entwickeln. Neben sprachbasierten Lösungen haben wir in Europa beachtliche Stärken bei industriellen Anwendungen. Wenn man beides zusammenführt, können wir unser Potenzial besser nutzen.

Chats mit ethisch einwandfreien Antworten

Wie sollen die Bundesregierung und die EU eine solche KI-Förderung auf die Beine stellen?

Indem der Staat unsere starke Forschungslandschaft unterstützt und Unternehmen die Ergebnisse für ihre jeweiligen Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Fraunhofer etwa arbeitet in dem Projekt KI-Now an Konzepten, mit denen die Produktion in Industrieunternehmen durch die nachhaltige Nutzung von Daten optimiert wird. Es ist dabei wichtig, dass Lösungen entstehen, die dabei helfen, dass die Unternehmen ihre Daten bei sich behalten können und sie nicht mit Knowhow und Technologien in die USA oder anderswohin abfließen.

Welche Jobs durch künstliche Intelligenz bedroht sind Es gibt sie schon hier und da, die künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt – zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Kundenservice oder beim Militär. © Quelle: dpa

Und wie sieht es mit dem Schutz privater Nutzer aus?

Für private Nutzer ist besonders wichtig, dass die sogenannte Alignment-Forschung etwa für die KI-Chats intensiviert wird und dass bei KI-Chats ethisch angemessene Antworten gegeben und zum Beispiel Fragen zu Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern abgelehnt werden. Über solche Regelungen reden wir auf EU-Ebene.

Zu den KI-Horrorszenarien gehört auch, dass sie den Menschen die Arbeit wegnimmt. Ein ernsthaftes Problem?

Im Moment kämpfen wir ja vor allem damit, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben. Und es stellt sich zunehmend die Frage, wo Roboter und KI-Lösungen fehlende Arbeitskräfte ersetzen können. Es gibt in der Industrie längst Roboter, die sehr viele Aufgaben etwa bei der Montage komplexer Apparaturen übernehmen – ohne diese Roboter wären diese Unternehmen gar nicht mehr in Deutschland, weil es viel zu teuer wäre, solche Aufgaben von Hand zu erledigen. Insofern kann KI sogar dabei helfen, Standorte und damit Arbeitsplätze zu sichern. Zudem entstehen durch KI auch neue Berufsbilder.

Wie sieht es mit dem echten Nutzen für Bürger aus? Etwa mit einer fertig ausgefüllten Steuererklärung vom Finanzamt, die der Steuerpflichtige nur noch überprüfen und zwei, drei Zahlen bei den Werbungskosten korrigieren muss?

Hinter solchen Dienstleistungen steht zunächst mal die ganz normale Digitalisierung. Da kann in Zukunft auch noch KI dazu kommen, um den Vorgang zu optimieren.