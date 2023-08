Ehemalige Douglas-Chefin Tina Müller übernimmt die Leitung bei Weleda

Reaktionen auf SPD-Vorschlag

Gewerkschaft über Mietenstopp: „Wir brauchen ein Sondervermögen von mindestens 50 Milliarden Euro“

Die SPD will den Anstieg von Mieten stärker begrenzen – und stößt damit in der Immobilienwirtschaft auf sehr wenig Gegenliebe. Doch auch Befürworter sind mit dem Vorstoß nicht wirklich glücklich: Zusätzlich werden zig Milliarden Euro für Investitionen in den Bau benötigt, betont die Gewerkschaft IG BAU.