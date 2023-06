Weniger Briefe im digitalen Zeitalter: Netzagentur offen für Reduzierung der Zustelltage

Konzern will mehr Staatshilfe

Lindner hat keine weiteren Milliarden für Intel-Chipfabrik: „Gibt nicht mehr Geld“

Der Halbleiterkonzern Intel will mehr Staatshilfe für die geplante Fabrik in Magdeburg. In der Bundesregierung gehen die Meinungen offenbar auseinander. Der Finanzminister sieht keinen Spielraum.