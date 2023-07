Weniger Fleischkonsum, weniger Schweine: Schlachthöfe nicht mehr ausgelastet

Energieverbrauch in Kiel

Eigentlich wollte die Stadt Kiel ihren Plan für eine Traglufthalle in Katzheide in der Energiekrise nur um ein Jahr vertagen. Doch nun ist klar, dass das Freibad weder im Herbst 2023 überdacht sein wird noch in näherer Zukunft. Dadurch könnte es im Winter im Hörnbad eng werden.