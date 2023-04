Werbeverbot für Süßkram: Gesundheitsbündnis wirft Ernährungsindustrie irreführende Kampagne vor

Techhype lässt nach

Soziologe schlägt Alarm: Führt die Hoffnung auf Digitalisierung am Ende in eine Finanzkrise?

Wird die Digitalisierung unser aller Leben fundamental beeinflussen – und zwar zum Guten? Der Göttinger Soziologe Michael Faust meldet in einem neuen Impulspapier Zweifel an diesem Glauben an. Er sieht die Digitalisierungserzählung vielmehr in eine Krise rutschen – und das Finanzsystem vielleicht gleich mit ihr.