Berlin. Das Bundeskartellamt soll mehr Macht erhalten. Nachdem sich die Ampelfraktionen in der vergangenen Woche auf eine Reform des Wettbewerbsrechts einigten, hat der Bundestag die Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) beschlossen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die Novelle einen „Meilenstein“. Sie werde den Wettbewerb beleben. SPD-Fraktionsvize Verena Hubertz sprach im Bundestag von der „größten Wettbewerbsreform seit Jahrzehnten“.

Die Behörde soll künftig schon eingreifen können, wenn sie im Anschluss an eine Sektoruntersuchung feststellt, dass der Wettbewerb gestört ist. Bei einer Sektoruntersuchung werden die Strukturen und Wettbewerbsbedingungen in einem bestimmten Wirtschaftszweig analysiert. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums endeten sie bislang mit einem Bericht des Kartellamts, ein weitergehender Eingriff der Behörde erforderte hingegen Hinweise etwa auf Preisabsprachen.

Das Wettbewerbsrecht kriegt kräftige Zähne. Andreas Audretsch, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen

Künftig kann das Kartellamt schon früher Maßnahmen anordnen, um die Störungen anzugehen. Mit der Novelle soll es zudem einfacher werden, bei einem Kartellrechtsverstoß die daraus entstandenen Vorteile auch abzuschöpfen. „Das Wettbewerbsrecht kriegt kräftige Zähne“, kommentierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, die Reform nach der Ampeleinigung.

Audretsch erklärte: „Plötzlich steigende Preise an der Tankstelle oder im Supermarkt sind ein Riesenärger für alle. Künftig kann das Kartellamt besser durchgreifen, wenn Märkte gestört sind, wenn Preise etwa von Rohöl oder Lebensmitteln ohne Grund nach oben schnellen.“ Das Kartellamt solle künftig gezielt auf Störungen in Märkten schauen, nicht nur auf einzelne Firmen. Schon im vergangenen Frühling hatte Habeck angesichts der hohen Spritpreise an den Tankstellen von einer Verschärfung des Kartellrechts gesprochen.

Die Novelle sei sehr zu begrüßen, sagt Tomaso Duto, Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). „Sie ist eine gute und wichtige Ergänzung, die das Instrumentarium des Bundeskartellamtes erweitert.“ Und sie sei notwendig, da die klassischen Instrumente der Kartellverbots-, Missbrauchs- und Fusionskontrolle nicht immer greifen. Er sieht insbesondere das Instrument der Sektoruntersuchung gestärkt. Bislang habe das Kartellamt nicht eingreifen können, wenn es feststellte, dass der Wettbewerb nicht funktioniere. „Die Novelle gibt dem Bundeskartellamt nun auch Maßnahmen an die Hand, um dauerhaft verfestigte wettbewerbsbehindernde Strukturen auf bestimmten Märkten aufzubrechen.“

Sorge vor großen Markteingriffen

Kritik kommt aus der Opposition. „Wohlstand entsteht nur durch Wettbewerb“, sagte die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Mit der GWB-Novelle wird die Axt an dieses Fundament der Marktwirtschaft gelegt: den freien Wettbewerb.“ Das Bundeskartellamt könne damit zukünftig ohne Gesetzesbruch massiv in den Markt eingreifen. Dieser „Paradigmenwechsel“ trage die dirigistische Handschrift der Grünen – und die nächste Novelle sei bereits in Arbeit. „Politik und Bundeskartellamt werden so Stück für Stück vom Schiedsrichter zum Mitspieler im Markt. Das ist das genaue Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft.“

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hatte vorab Kritik geäußert. „In Deutschland aktive Unternehmen müssen künftig selbst dann mit gravierenden Eingriffen des Bundeskartellamts wie Verhaltensvorgaben und Preisfestsetzungen rechnen, wenn sie sich völlig rechtmäßig verhalten“, sagte DIHK-Chefjustiziar Stephan Wernicke. Das neue GWB setze hiesige Unternehmen und Investoren aus Drittstaaten einem weiteren Standortrisiko aus. Insgesamt fehlten der Novelle rechtssichere Vorgaben. „Gravierende europarechtliche Zweifel“ bestünden fort.

Tomaso Duto vom DIW sieht das anders. Die Novelle sei die „wahrscheinlich größte Reform des Wettbewerbsrechts“ seit Einführung des GWB, die dem Schutz des Wettbewerbs dienen werde und – so seine Einschätzung – die Märkte in Deutschland offener und wettbewerbsfähiger halten werde. „Das ist letztlich ein Standortvorteil.“

Von einem „Schritt nach vorne“, spricht Justus Haucap, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE). „Ich glaube, dass es für den Wettbewerb in Deutschland förderlich sein wird“, sagte er dem RND. Es gebe Branchen, wo der Wettbewerb nicht so gut laufe, beispielsweise bei der Bahn oder der Post. „Mir fallen auch noch andere Bereiche ein, wo es in jüngerer Zeit erhebliche Konzentrationsprozesse gab, die Sorge machen können. Etwa in der Entsorgungswirtschaft oder auch in Teilen der Krankenhausmärkte“, so Haucap. In Märkten, wo es Wettbewerbsdefizite gebe, sei es vorteilhaft, wenn das Bundeskartellamt etwas machen könne. „Es gibt aber auch kleinere Kritikpunkte – etwa, ob der Begriff Wettbewerbsstörung wirklich der richtige Begriff ist“, so Haucap.