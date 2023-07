Wie der Klimaschutz auch die Demokratie stärkt

Haben Sie schon mal von Balkonkraftwerken gehört? Das sind kleine Solaranlagen für zu Hause, und sie funktionieren ganz einfach. Auspacken, anbringen, anschließen – schon fließt der Strom in die Steckdose. Die positive Wirkung lässt sich messen: Nach ungefähr fünf Jahren im eigenen Geldbeutel, vor allem aber bei der Reduktion von Treibhausgasen.

Die positive Wirkung von Minisolaranlagen liegt auf der Hand. Dennoch hat es rund 20 Jahre von der Idee bis zur Anwendung in Privathaushalten gebraucht. So viel Zeit lässt uns der Klimawandel nicht mehr. Er schreitet voran und bedroht nicht nur die ökologische, sondern auch unsere soziale Umwelt. Unwetter vernichten Menschenleben und Lebensraum, längst nicht mehr nur in fernen Ländern. In der Folge verstärken sich Kriege und Verteilungskämpfe um Wasser, Bodenschätze und Nahrung und globale Fluchtbewegungen.

Es ist höchste Zeit fürs Wesentliche

Soziale Spaltung befeuert den Zulauf für rechtspopulistische Bewegungen, auch hierzulande. In unde­mo­kra­ti­schen, auto­ri­tä­ren Sys­te­men mit natio­na­lis­ti­schen Regie­run­gen ist Kli­ma­schutz kein The­ma, aber auch in Demo­kra­tien sind notwendige Ver­än­de­run­gen des Lebens und Wirt­schaftens kein Selbst­läu­fer. Deshalb ist es höchste Zeit fürs Wesentliche: Den sozial- und ökologisch nachhaltigen Umbau der Gesellschaft.

Für die passenden Rahmenbedingungen sind Politik und Wirtschaft gefragt. Sie müssen endlich die großen Hebel in Bewegung setzen, dafür auch Innovationskraft und Umsetzungsstärke der Zivilgesellschaft nutzen. Denn die gute Nachricht ist: Positive Veränderungen in der Gesellschaft kann jeder anstoßen, auch mit kleinen Beiträgen. Mal aufs Auto verzichten, den Straßenbaum gießen oder nachhaltige Lebensmittel kaufen: All das hat positive soziale Wirkung, auch wenn sie nicht unmittelbar messbar ist. Viele Dinge, von denen man es auf den ersten Blick nicht glaubt, haben eine soziale Wirkung und können in Summe die Demokratie stärken. Vielleicht sogar ein Balkonkraftwerk.

Dr. Andreas Rickert, Vorstand des gemeinnützigen Beratungsunternehmens Phineo, ist Experte für Social Impact und strategisches gesellschaftliches Engagement. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.