„Das größte Risiko ist eine Vertrauenskrise“: Wie die Bankenpannen den Rest der Wirtschaft treffen

Landespolizei: Video von Gewalttat in Heide soll nicht mehr geteilt werden

Eine Gewalttat von Jugendlichen in Heide erschüttert Schleswig-Holstein: In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem eine 13-Jährige von anderen Mädchen geschlagen und gedemütigt wird. Die Polizei hat alle Tatverdächtigen ermittelt und dazu aufgerufen, das Video nicht mehr zu verbreiten.