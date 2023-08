Wie die Bundesregierung jetzt die Wärmepumpe attraktiv machen will

Bauernverband verkündet vorläufige Ergebnisse der Ernte

„Eine echte Zitterpartie“: Regen hat der Getreideernte zugesetzt

Der Bauernverband teilte die vorläufigen Ernteergebnisse am Dienstag in Berlin mit. Die Getreideernte habe unter den Wetterbedingungen dieses Jahres besonders gelitten. Grünen-Politikerin Renate Künast sieht mit zu wenig Klimaschutz die Ernährungssicherheit in Gefahr.