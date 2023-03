Wie Europa unabhängiger von Rohstofflieferungen aus dem Ausland werden soll

Klausurtagung des Bundeskabinetts im Gästehaus Meseberg Klausurtagung des Bundeskabinetts am 05.03.2023 im Gästehaus der Bundesregierung Schloss Meseberg in Brandenburg. Zu Gast ist die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bei den Beratungen am ersten Tag. Im Bild: die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen während der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler Meseberg Schloss Meseberg Brandenburg Deutschland *** Retreat of the Federal Cabinet in the Guest House Meseberg Retreat of the Federal Cabinet on 05 03 2023 in the Guest House of the Federal Government Castle Meseberg in Brandenburg Guest is the President of the European Commission Ursula von der Leyen during the deliberations

© Quelle: IMAGO/Christian Spicker