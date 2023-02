Obdachlose haben ihr Lager unter einer Brücke an der Berliner Friedrichstraße aufgeschlagen. Deutschland will die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 überwinden – nur wie?

Finnland hat etwas geschafft, woran andere Länder scheitern: Die Zahl der Obdachlosen geht seit Jahren zurück. Was ist das Erfolgsrezept der Skandinavier – und was kann Deutschland davon lernen? Ein Besuch in Helsinki und in Berlin.

