﻿Die Alleswisser: Wie die Schufa funktioniert

Hannover. Es soll alles anders werden. Bald hundert Jahre nach der Gründung ist es wohl Zeit – und angesichts des miserablen Rufs sowieso. Denn jedem fällt etwas zur Schufa ein, nur nichts Gutes. Der Job der Bonitäts­prüferinnen und ‑prüfer ist rätselhaft, das Misstrauen grenzenlos. Schlechte Voraus­setzungen für das Geschäft mit Daten. Aber genau das ist der Zukunfts­markt der Schufa Holding AG.

Also Wandel. „Nur durch Transparenz, Erklärbarkeit und Fairness können wir Vertrauen schaffen“, hat Tanja Birkholz einmal gesagt. Die frühere Bankerin steht seit drei Jahren an der Schufa-Spitze und ist die Transformation in Person – eloquent, schnell im Kopf, auf der Höhe der Zeit.

Score von Jens Spahn öffentlich gemacht

Und dann passiert dieser blöde Fehler. Vor ein paar Monaten hat die Schufa die Internet­plattform Bonify gekauft. Dort können Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Schufa-Score erfahren, die sagen­umwobene Einstufung der Kredit­würdigkeit. Ziel sei es, die „Transparenz zu erhöhen und den Menschen künftig mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben“, sagte Birkholz bei der Präsentation in der vorletzten Woche.

Kurz darauf war zu viel Transparenz: Das Hacker­kollektiv Zerforschung veröffentlichte den sogenannten Boniversum-Score des CDU-Politikers Jens Spahn. Das entspricht der Bescheinigung für Mietverträge und ist weit entfernt von finanzieller Entblößung – zeugt aber von einer peinlichen Sicherheits­lücke. „Wir sind bald zurück!“, verspricht Bonify nun dort, wo man früher die eigene Bonität erfragen konnte.

Nur durch Transparenz, Erklärbarkeit und Fairness können wir Vertrauen schaffen. Tanja Birkholz, Vorstandsvorsitzende der Schufa

So ist das eben im Neuland: Man stolpert leicht. Es wird Birkholz und ihre Leute nicht bremsen, dafür geht es um viel zu viel. Die Schufa-Auskunft, das ist längst nicht mehr nur eine beruhigende Bescheinigung für Vermieter oder Kreditgeber. Im Digital­zeitalter ist sie eine Schranke, die sich öffnet oder schließt – vor Handy­verträgen oder neuen Schuhen, vor der Hotel­buchung oder dem Mietwagen. In Sekunden­bruchteilen, täglich millionenfach beim Klick auf den Bestell­button.

Wo im Internet gekauft wird, gibt ein Unternehmen einem wildfremden Menschen Kredit. Ware wird losgeschickt, ein Zimmer reserviert, ein Vertrag geschlossen – ohne zu wissen, ob die mitgeschickte Rechnung bezahlt werden kann oder auf dem Konto, das da angegeben wurde, überhaupt Geld ist.

Ein riesiger Wachstumsmarkt

Deshalb ist Bonitäts­prüfung – neudeutsch Scoring – ein riesiger Wachstums­markt. Die Schufa, die viele immer noch für eine Behörde halten, ist in Deutschland der Platzhirsch, aber es gibt Konkurrenten wie Crifbürgel, Arvato Financial Solutions und Creditreform Boniversum.

Ihre Computer liefern blitzschnell eine ziemlich fundierte Einschätzung unserer Kredit­würdigkeit. Praktisch hängt der gesamte Online­handel von solchen Prozessen ab, weltweit also ein jährlicher Umsatz in Billionen­höhe. Die Schufa hätte es fast nicht gemerkt.

Der erste Weckruf kam vor rund fünf Jahren. Durch eine Gesetzes­änderung bekamen neue Dienst­leister Zugang zu Bank­konten – wenn deren Inhaber das wollten. Sogenannte Fintechs entstanden, die mit ihrem Digital-Know-how Services anboten, auf die Banken nicht gekommen waren. Und der Schufa schwante, dass diese Neulinge eines Tages die Bonität der Konto­inhaberinnen und ‑inhaber einschätzen könnten – ein Angriff auf das Kerngeschäft.

2021 klärte eine Anfrage von EQT endgültig, wohin die Reise geht. Die Schweden wollten bei der Schufa einsteigen und überraschten gleich doppelt. Ausgerechnet der sonst verschwiegene Finanz­investor warb für sein Angebot mit dem Versprechen für mehr Transparenz bei der Schufa: Man müsse sich endlich öffnen, Datenschutz verbessern, professionellere Strukturen sollten einziehen. Sachverstand kam vom renommierten Daten­schützer Thilo Weichert.

250 Millionen Euro Umsatz

Die zweite Überraschung: Der Kaufinteressent bewertete das Unternehmen mit 2 Milliarden Euro. Dazu muss man wissen, dass die Schufa im Jahr 2021 knapp 250 Millionen Euro Umsatz machte und 48 Millionen Euro Gewinn nach Steuern – ein sehr profitabler, aber eben doch kleiner Mittelständler.

Angesichts dieses Gebots fiel auch den Letzten auf, dass sich etwas geändert hat in der betulichen Welt der Bonitäts­prüfer. EQT wurde abgeblockt, das Signal aber gehört. Einen Milliarden­wert erreicht man nicht, indem man bedenken­tragend Kredite verhindert. Milliarden ist es wert, die Chance zu finden – schnell, mit kalkulierbarem Risiko knapp unterhalb der Belastungs­grenze des Schuldners. „Es geht immer darum, Geschäft möglich zu machen“, sagte Birkholz im vergangenen Jahr. Die Schufa will nicht mehr Spaßbremse sein. Im Gegenteil.

Warum gibt es die Schufa?

Vor rund hundert Jahren verkaufte der Berliner Energie­versorger Bewag seinen Kunden Elektro­geräte auf Raten. Wer regelmäßig seine Strom­rechnung bezahlte, galt als kreditwürdig. Mit dem dabei gesammelten Know-how machten sich zwei Mitarbeiter selbstständig und gründeten 1927 die Schutz­gemeinschaft für Absatz­finanzierung e. V. Mit der Verbreitung von Konsumenten­kredit und Ratenkauf wurde sie immer wichtiger.

Wem gehört die Schufa?

Im Jahr 2000 wurde aus dem eingetragenen Verein eine Aktien­gesellschaft. Die Schufa ist jetzt ein Privat­unternehmen in Wiesbaden mit rund 900 Beschäftigten. Sie gehört Banken und Handels­unternehmen, die ihre Anteile in mehreren Gruppen gebündelt haben. Als EQT einsteigen wollte, verhinderten das andere Eigentümer mit ihrem Vorkaufsrecht. Seitdem gehören den Genossenschafts­banken rund 27 Prozent und der Sparkassen-Gruppe gut 26 Prozent der Anteile. Beteiligt sind auch die Deutsche Bank und die Commerzbank.

Mehr als 10.000 Vertrags­partner, die Schufa-Dienste nutzen wollen, liefern im Gegenzug Daten ihrer Kundinnen und Kunden. Diese müssen darüber lediglich informiert werden – wenn sie zum Beispiel etwas bestellen, ist das gleichzeitig die Zustimmung zur Daten­übermittlung an die Schufa. So gibt es fast 70 Millionen Daten­sätze mit Angaben zu Name, Geburts­datum und Anschrift. Gespeichert werden außerdem Eröffnungs­daten von Bank­konten und Kredit­karten, Leasing- und Mobilfunk­verträge, aktuelle und abbezahlte Raten­kredite.

Gespeichert als sogenanntes Negativ­merkmal werden Mahn­verfahren, Vollstreckungs­bescheide, private Konkurse sowie eingezogene Kreditkarten und Konto­kündigungen durch die Bank. Knapp 10 Prozent der erfassten Personen haben ein solches Negativ­merkmal. Einträge werden nach festgelegten Fristen zwischen einem und drei Jahren gelöscht.

Und welche nicht?

Die Schufa hat keine Informationen über Konto­stand, Vermögen und Einkommen. Auch das Kauf­verhalten spielt keine Rolle – solange die Rechnung bezahlt wird. Von Girokonto und Kreditkarte werden lediglich die Eckdaten erfasst. Nicht gespeichert werden Merkmale wie Familien­stand, Nationalität oder Arbeitgeber. Die Verarbeitung besonderer Daten wie Religions­zugehörigkeit oder Gesundheits­daten verbietet zudem die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Fragt ein Schufa-Partner Daten zu einer Person ab, bekommt er Hinweise auf eventuelle Negativ­merkmale und außerdem den sogenannten Score-Wert. Er zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand eine Rechnung schuldig bleibt. Als gering gilt das Risiko bei Wahrscheinlichkeiten bis etwa 5 Prozent. Es gibt einen sogenannten Basis-Score, aber die Schufa hat mit ihren Kunden auch verschiedene Scores für deren Bedarf entwickelt. Für einen Bankkredit etwa errechnet sich das Ausfallrisiko anders als für einen Handy­vertrag.

Wovon hängt mein Score ab?

Der genaue Algorithmus ist Geschäfts­geheimnis. Aber letztlich ist es Wahrscheinlichkeits­rechnung auf Basis von Erfahrung: Die verfügbaren Merkmale einer Person werden verglichen mit den Merkmalen von Millionen anderen Menschen und ihrem bisherigen Zahlungs­verhalten. Daraus ergibt sich die Ausfall­wahrscheinlichkeit. Je mehr reibungslos abgelaufene Geschäfte eines Menschen dokumentiert sind, desto besser für den Score. Das kann auf den ersten Blick paradoxe Folgen haben.

So können sich Kredite positiv auswirken, wenn sie verlässlich getilgt wurden. Und ältere Menschen können besser eingestuft sein als junge, weil sie schon länger Konten und Kreditkarten haben. Auch Immobilien­kredite verbessern den Score, solange sie ordentlich bedient werden.

Warum ist ein Score wichtig?

Versand­händler und Vermieter schützen sich mit der Schufa-Abfrage vor Ausfällen, Kreditgeber machen davon zum Teil auch die Zinshöhe abhängig. Allerdings nutzen Banken in der Regel zusätzlich eigene Kunden­informationen. Heikel wird es beim sogenannten Negativ­merkmal – daran kann ein Kredit oder anderes Geschäft scheitern.

Wie sehe ich meinen Eintrag?

Kostenlos gibt es die sogenannte Selbst­auskunft oder Daten­kopie. Sie enthält die persönlichen Daten, den Basis-Score und andere Score-Werte, die von Unternehmen abgefragt wurden. Außerdem finden sich dort alle kredit­relevanten Daten. Eine gelegentliche Kontrolle ist sinnvoll, um falsche Einträge korrigieren oder löschen zu lassen. Für die Wohnungs­suche empfiehlt die Schufa jedoch die Bonitäts­auskunft. Sie kostet zwar 29,95 Euro, offenbart dem künftigen Vermieter aber weniger persönliche Daten.

Wie kann ich ihn verbessern?

Ein paar Tipps gelten grundsätzlich: Rechnungen pünktlich zahlen, möglichst lange dasselbe Girokonto und dieselbe Kreditkarte nutzen, unnötige Karten und Konten kündigen, nicht zu oft online auf Rechnung kaufen, nicht zu viele Kredite parallel laufen lassen. Einen feinen Unterschied gibt es bei Anfragen: Eine „Kreditanfrage“ wird von der Schufa gespeichert, eine „Anfrage nach Kredit­konditionen“ nicht.

Wie sich all das auf die Kredit­würdigkeit auswirkt, kann man im Internet mit dem sogenannten Score-Simulator zumindest in groben Zügen durchspielen.

Welche Rolle spielt Bonify?

Auf dem Portal der Schufa-Tochter­gesellschaft kann man zum Beispiel den eigenen Basis-Score abrufen – theoretisch. Praktisch ist das Portal nach der Datenpanne aktuell lahmgelegt. Vor allem aber ist das 2015 vom früheren Zalando-Manager Andreas Bermig gegründete Unternehmen so etwas wie das Versuchs­labor der Schufa. Bonify soll regis­trierten Kundinnen und Kunden mehr Transparenz über ihre Bonität bieten – sammelt dafür aber auch mehr Daten. Wer sich dort mit Konto­daten anmeldet, gibt Bonify zum Beispiel für 90 Tage Einblick in die Buchungen auf dem Girokonto – und bekommt eine Auskunft zu Kredit­würdigkeit und möglichen Konditionen. An die Schufa gehen diese Daten nach Unternehmens­angaben nicht. Aber Bonify bietet auch gleich die Vermittlung von Krediten an – samt Tipps, wie man sie trotz negativen Schufa-Eintrags bekommen kann. „Mehr Daten führen zu mehr Fairness“, ist Bermigs Devise.

Welche Kritik gibt es?

Das Geschäft der Schufa ist und bleibt das Sammeln und Auswerten persönlicher Daten. Kritik entzündete sich immer wieder daran, dass die Kriterien für die Score-Einstufung nicht klar seien und Menschen stigmatisiert würden. In der jüngsten Transparenz­offensive sieht der Verein Finanzwende keine wirkliche Veränderung. Dessen Verbraucherschutz­experte Michael Müller warnt: „Sie könnte sich noch als trojanisches Pferd entpuppen.“ Den Einblick in Kontodaten müsse die Schufa „kategorisch ausschließen“.