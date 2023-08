Analyse: Gut jeder zehnte Gastro-Betrieb ist insolvenzgefährdet

Newsletter „Das THW-Update“

Saisonauftakt, Supercup, Stotterstart

Same procedure as last year: Der THW Kiel holt den Supercup und sorgt damit unmittelbar vor dem Saisonstart in der Handball-Bundesliga für ein gutes Gefühl in der Zebraherde. Dafür bedurfte es allerdings guter Nerven. Denn zuerst leistete sich der neue Streamingdienst „Dyn“ einen Stotterstart und ließ unzählige Fans buchstäblich in die Röhre gucken. Und dann machte es die Mannschaft von THW-Cheftrainer Filip Jicha ganz schön spannend.