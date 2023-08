Wie Immobilien die Welt verbessern (können)

Immobilien bieten Menschen Raum zum Wohnen, Arbeiten und Lernen – ein Zuhause. Gemischte Wohnquartiere fördern den Austausch von Ideen, Kulturen und Erfahrungen, denn dort leben viele Menschen unterschiedlicher sozialer und wirtschaftlicher Hintergründe. Bestenfalls tragen Immobilien so zur sozialen Integration bei und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Immobilien fördern auch wirtschaftliches Wachstum. Gewerbegebiete, Einkaufszentren und Büros bieten Arbeitsplätze und schaffen Nachfrage an Dienstleistungen. Der Bedarf an Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen wächst, die lokale Wirtschaft boomt.

Herausforderungen und Potenziale

So einfach ist es leider nicht immer. Immobilien stehen auch für große ökologische und soziale Herausforderungen. Kulturell und sozial durchmischte Wohnquartiere werden immer seltener, steigende Mieten führen zur Gentrifizierung von Innenstädten. Gebäude verbrauchen viel Energie und sind für rund ein Drittel der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich. Energetische Sanierungen, Wärmedämmung und erneuerbare Energien haben andererseits auch ein hohes Potenzial, zu einer spürbaren Reduktion von CO₂-Emissionen und mehr Klimaschutz beizutragen.

Rund 100 Milliarden Euro fließen jährlich in die Baubranche. Ähnlich viel Geld wie in den gemeinnützigen Sektor, aber während es dort ums Gemeinwohl – soziale Renditen – geht, erzielen Immobilien wirtschaftliche Gewinne in Milliardenhöhe. Die gute Nachricht: Kaum ein anderer Wirtschaftszweig kann so direkt so viel Positives für Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt bewirken. Von allein geschieht das zwar nicht, aber immer mehr Investorinnen und Investoren haben erkannt, dass sich soziale, ökologische und wirtschaftliche Rendite zum Wohle aller miteinander verbinden lassen. Nachhaltiges Bauen treibt die sozial-ökologischen Transformation voran und Social-Impact-Investorinnen gestalten eine positive Zukunft – nicht nur, aber auch in der Immobilienbranche.

Dr. Andreas Rickert, Vorstand des gemeinnützigen Beratungsunternehmens Phineo, ist Experte für Social Impact und strategisches gesellschaftliches Engagement. Er schreibt an dieser Stelle im wöchentlichen Wechsel mit anderen über den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft.