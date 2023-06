„Sollten wir ernst nehmen“: Wie KI den Kampf gegen Fakerezensionen erschweren könnte

Tolle Qualität, unschlagbarer Preis: Eine gute Bewertung im Internet kann die Kaufbereitschaft für ein Produkt deutlich steigern. Ärgerlich allerdings, wenn es sich dabei um gar keinen echten Kundenbeitrag handelt, sondern um eine sogenannte Fakerezension.

Der Onlineversandhändler Amazon hat gerade erst verkündet, mehrere Internetseiten mit Fakebewertungen gestoppt zu haben. Seit 2018 geht der US-Konzern in Deutschland juristisch gegen Anbieter gefälschter Rezensionen vor, woraufhin nach eigenen Angaben 40 Internetseiten ihre Aktivitäten bei Amazon einstellten oder vom Netz gingen. Das teilte die deutsche Amazon-Tochtergesellschaft in München mit.

Amazon: Mehr als 200 Millionen mutmaßliche Fakerezensionen gestoppt

Ziel sei, sicherzustellen, dass jede Rezension authentisch sei und die echte Erfahrung des Kunden mit dem Produkt widerspiegele, schrieb Dharmesh Mehta, Vizechef des Amazon-Geschäfts mit Onlinehändlern, kürzlich auf der Netzwerk-Plattform Linkedin. Amazon gehe proaktiv dagegen vor. Alleine im Jahr 2022 habe der Konzern mehr als 200 Millionen mutmaßliche Fakerezensionen gestoppt.

In einem Blogbeitrag auf der Konzernwebsite lieferte Mehta auch Zahlen zum laufenden Jahr: Weltweit habe Amazon bis Ende Mai rechtliche Schritte gegen 94 „bösartige Akteure“ eingeleitet. Der US-Konzern pocht in einem „Konzept für eine öffentlich-private Partnerschaft“ darauf, dass die Regierungen schärfer gegen Anbieter gefälschter Bewertungen vorgehen.

Onlinebewertungen beeinflussen Kaufentscheidung

Verbraucherschützern sind die Fakerezensionen schon länger ein Dorn im Auge. „Produktbewertungen auf Vergleichsportalen beeinflussen die Kaufentscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagt Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik beim Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV).

Es bestehe jedoch die Gefahr, dass Menschen durch gefälschte Produktbewertungen Entscheidungen treffen, die sie nach dem Kauf bereuen. „Das schadet den Verbraucherinnen und Verbrauchern und verzerrt den Wettbewerb zulasten ehrlicher Anbieter“, sagte Schröder dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

VZBV sieht Konzerne in der Pflicht

Um dagegen vorzugehen, sieht der VZBV hingegen die Konzerne in der Pflicht. „Die Unternehmen, die Verbraucherbewertungen zeigen, müssen sicherstellen, dass die Bewertungen tatsächlich von Verbraucherinnen und Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte wirklich erworben oder verwendet haben“, fordert Schröder. „Die Plattformbetreiber sind in der Pflicht, die Menschen vor Betrug und Manipulation zu schützen.“

Das sollten wir ernst nehmen. Michaela Schröder, VZBV-Geschäftsbereichsleiterin

Verbraucherschützer beobachten jedoch noch eine andere Entwicklung mit Sorge: den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bei Fakebewertungen. „Die Federal Trade Commission in den USA warnt, sie habe bereits Beweise dafür, dass Betrüger generative KI nutzen könnten, um gefälschte Profile und gefälschte Kundenrezensionen zu erstellen“, so die Verbraucherschützerin. „Das sollten wir ernst nehmen.“

„Sollten wir ernst nehmen“: Welche Rolle spielt künftig KI?

Viele Plattformbetreiber nutzen demnach Software, um in Kundenrezensionen nach auffälligen Sprachmustern zu suchen, die auf eine Fälschung hindeuten, erläutert Schröder. Diese Mustererkennung könnte schwieriger werden, wenn Betrüger mit Programmen wie beispielsweise ChatGPT arbeiten, um Kundenbewertungen realistischer und individueller zu fälschen.

Der AI Act, mit dem sich das Europäische Parlament just am Mittwoch befasste, sehe zwar eine Kennzeichnungspflicht vor, wenn Inhalte wie Bilder oder Texte durch KI erstellt worden seien, so Schröder. „Aber es ist davon auszugehen, dass Betrüger bei Fakerezensionen diese Kennzeichnung umgehen werden“, warnt sie. Informationspflichten gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern böten daher nur einen eingeschränkten Schutz.

Mit dpa-Material