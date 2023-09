Wie Öl zum Werkzeug für geopolitische Machtspiele wird

Frakfurt am Main. Der Coup ist gelungen. Das Timing war perfekt. Russland und Saudi-Arabien haben überraschend in einer konzertierten Aktion ihre zusätzlichen und freiwilligen Kürzungen der Ölförderung um drei Monate bis Ende 2023 verlängert. Insgesamt geht es um „nur“ 1,3 Millionen Fass Rohöl pro Tag – gut ein Prozent des weltweiten Bedarfs. Aber der Preis für Rohöl ist mit dem Manöver auf den höchsten Wert des Jahres gestiegen. Und es wird noch weiter nach oben gehen. Denn die Öl-Lager haben sich über den Sommer wegen intensiver Reisetätigkeit – insbesondere per Flugzeug – schneller geleert als erwartet. Öl wird laut Internationaler Energieagentur außerdem weltweit wieder verstärkt für die Stromproduktion eingesetzt.

Der Faktor China kommt hinzu. Das Land hat nicht nur einen riesigen und nun wieder steigenden Eigenbedarf, sondern wird zunehmend auch zum Sprithändler, der billiges Öl aus Russland einkauft, es zu Benzin und Diesel verarbeitet, um es vermutlich in Absprache mit Russland wohl dosiert auf dem Weltmarkt loszuschlagen. Rohöl war bereits knapp, im Herbst wird es noch knapper. Denn die Heizsaison steht bevor, und Betreiber von Ölheizungen sind gezwungen, die Tanks zu füllen. Das alles treibt die Preise.

Eine gefährliche Eskalation

Doch der Coup hat nicht nur ökonomische, sondern auch politische Dimensionen: Gerade erst haben Notenbanker und Politiker im Westen gehofft, den Fluch der hohen Inflation überwinden zu können. Hohe Ölpreise könnten die Notenbanken nun zwingen, die Zinsen doch noch weiter zu erhöhen. Was die Rezessionsgefahr wieder steigen lässt. Das könnte dann auch die Nachfrage nach dem Schmierstoff der Weltwirtschaft und damit die Ölpreise wieder drücken. Doch das nehmen Putin und bin Salman kühl lächelnd in Kauf. Früher hat die Opec hingegen versucht, eine Art Balance zwischen den eigenen Interessen denen des Westen zu halten. Jetzt wird das Öl zum Werkzeug in einem geopolitischen Machtspiel gegen den Westen: Eine sehr gefährliche Eskalation.