„Wir schaffen die Energiewende nicht mit nur einer Energiequelle“

Frau Messari-Becker, am Ende hat das Bundeverfassungsgericht die Notbremse gezogen, das Heizungsgesetz wird erst nach der Sommerpause beschlossen. Wie haben Sie die Debatte um das Gesetz erlebt?

Die ganze Republik hat über die Heizwende diskutiert. Das hat uns vielleicht als Gesellschaft vorangebracht. Jeder weiß, dass sich etwas ändert. Aber die Debatte war wenig organisiert. Strittige Punkte im Gesetzentwurf lösten eine solche Unruhe aus, dass Leute in Panik neue Gas- und Ölheizungen eingebaut haben. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Und dass das Gesetz im Bundestag nur kurz beraten werden sollte, war grenzwertig. Das Karlsruher Urteil hat gezeigt, dass unsere Demokratie funktioniert.

Jetzt hat das Kabinett erst einmal die kommunale Wärmeplanung beschlossen. Ist der Zeitplan realistisch?

Die bloße Wärmeplanung bis 2028 halte ich für realistisch. Dafür brauchen Kommunen aber mehr Personal, weniger Bürokratie, finanzielle Hilfe und klare Regeln bei Datenbeschaffung. Die Umsetzung hingegen wird ein harter Brocken. Da geht es ja um große Baumaßnahmen und darum, Wärmenetze auf- und auszubauen.

In der Debatte ums Heizen von morgen rückt zunehmend die Fernwärme in den Fokus. Warum sollte man sich dafür entscheiden?

Jede Option hat ihre Vor- und Nachteile. Bei Fernwärme wird die Wärme nicht im „Heizungskeller“, sondern in Großkraftwerken erzeugt und dann geliefert. Sie eignet sich für Quartiere und ganze Stadtteile. Das kann sich dort lohnen, wo etwa Einzellösungen zu teuer oder nicht umsetzbar sind. Es werden lokale Energiequellen genutzt. Je nach Temperaturniveau kann man Energieabnehmer in Reihe versorgen, Stichwort Kaskadennutzung.

Was bedeutet Kaskadennutzung?

Bei hohen Temperaturen versorgt man zuerst Industrien, die diese Temperaturen brauchen und dann Gebäude. Und auch hier tendenziell erst Altbauten und dann Neubauten. Es geht bei der Wärmewende und den kommunalen Wärmeplänen also nicht bloß um Optionen, sondern auch um ihre intelligente Vernetzung, um Teamarbeit. Es ist eine Infrastrukturwende.

Und der Nachteil?

Es kann ohne Regeln zu regionalen Monopolen kommen. Daher sind Regulierung, Transparenz und Kontrolle wichtig. Wenn ich nur auf nur eine Möglichkeit setze, treibt das die Preise in die Höhe und Verbraucher in die Abhängigkeit. Auch deshalb trete ich für viele Optionen ein. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen.

Ein Wettbewerb der Heizmöglichkeiten also, um die Wärmewende zu schaffen?

Schauen Sie, es gibt nicht die eine Lösung, die für alle gleich gut funktioniert. Unsere Gebäude, ihre technischen Voraussetzungen und die regionalen Gegebenheiten sind zu unterschiedlich. Wir brauchen daher mehrere Optionen, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Wir schaffen die Wärmewende nur, wenn wir uns breit aufstellen – sowohl was Energiequellen und Heiztechnologien angeht, als auch die Maßstäbe, also Gebäude und Quartiere.

Welche Einzellösungen für Gebäude gibt es grundsätzlich?

Neben der Wärmepumpe gibt es beispielsweise noch die Brennstoffzelle oder Verbrennungstechnik mit klimafreundlichen Energieträgern, etwa Biomasse oder grüne Gase inklusive Wasserstoff. Auch Kombinationen sind denkbar. Solarthermie und Photovoltaik-Strom würde ich prinzipiell mitdenken. Welche Lösung sinnvoll ist, entscheidet sich lokal unter Einbezug vieler Faktoren, etwa der technischen Machbarkeit, der Verfügbarkeit und der Kosten.

Und auf Quartiersebene?

Da kriegen wir größere Lösungen hin, etwa Blockheizkraftwerke sowie Nah- und Fernwärme. Energiequellen können etwa Geothermie, Biogas, grüne Gase oder Biomasse sein. Hinzu kommen solarthermische Speicher, Abwasserwärme und industrielle Abwärme. In dieser Vielfalt der Optionen liegt die Stärke, je nach Situation und Ressourcen eine sinnvolle Lösung zu wählen.

Auch Wasserstoff-Heizungen werden diskutiert.

… ja, emotional und unsachlich. Niemand, ich als Ingenieurin am allerwenigsten, bezweifelt, dass Wasserstoff in der Herstellung energieintensiv und ein knappes Gut ist, das einige Sektoren zwingend brauchen. Aber ich denke Wasserstoff in der Energiewende groß, Stichwort Quartiersversorgung. Und es gibt autarke Lösungen, die im Sommer aus Solarstrom am Gebäude Wasserstoff herstellen. Das wird dann gelagert und man kann im Winter damit heizen. Eine solche Lösung entlastet die Netze, ist allerdings noch pilothaft und zurzeit noch teuer.

Haben Sie das Gefühl, dass die Wärmepumpe in der Debatte zu viel Aufmerksamkeit bekommt?

Es war wichtig, diese Option gebäudebezogen zu diskutieren, die eine spektakuläre Technik ist. Für gut gedämmte Gebäude ist die Wärmepumpe eine gute Option. Im schlecht gedämmten Altbau kommen luftbasierte Wärmepumpen an Grenzen und heizen dann mit viel Strom. Die Frage ist dann, wie erneuerbar und wie teuer der Strom ist. Es ist aber unseriös zu behaupten, Wärmepumpen seien überall effizient oder sie seien es nirgends. Wir müssen auch Gebäudetypen berücksichtigen.

Inwiefern?

Bei Mehrfamilienhäusern mit Etagenheizung ist der Umstieg auf Wärmepumpen oft baulich kaum möglich und zu teuer. Hier könnten grüne Gase oder Fernwärme helfen.

Im Norden kann es mehr Windkraft sein, im Süden auch mehr Solarthermie und Photovoltaik, auf dem Land mit entsprechender Landwirtschaft mehr Bioenergie und im Rheingraben mehr Geothermie.

Und wie blicken Sie auf die Diskussion?

Als Ingenieurin verliebe ich mich nicht in ein Gerät oder eine Technik, sondern schaue auf die Gesamtlösung. Es geht darum, welche Option für ein Gebäude oder Quartier sinnvoll ist. Das gilt bei der Energiepolitik und auch für die Energiequellen: Im Norden kann es mehr Windkraft sein, im Süden auch mehr Solarthermie und Photovoltaik, auf dem Land mit entsprechender Landwirtschaft mehr Bioenergie und im Rheingraben mehr Geothermie. Wir schaffen die Energiewende nicht mit nur einer Energiequelle oder Technologie, sondern mit einer Breite an Quellen und Lösungen.

Fernwärme soll Alternative zur Wärmepumpe werden Fernwärme kommt aus Kraftwerken über Wasserleitungen ins Haus. Was kann sie zum klimaneutralen Umbau der Wärmeversorgung leisten? © Quelle: dpa

Die Bundesregierung will jährlich 400.000 Wohnungen schaffen und gleichzeitig bis 2045 klimaneutral sein. Wie kann das funktionieren?

Um das zu erreichen, müssen wir den Fokus auf den Bestand legen und Wohnfläche genau dort aktivieren. Wie können wir aus einer großen Wohnung zwei kleine machen – und umgekehrt? Wo können wir nachverdichten? So bekommen wir Wohnraum, ohne Fläche oder über Gebühr Material und Energie zu verbrauchen. Und die Quadratmeterzahl ist nicht unwichtig.

Inwiefern?

Jeder Quadratmeter Wohnfläche, den ich nicht heizen muss, spart Emissionen und Energie. In den vergangenen 20 Jahren haben wir den Energiebedarf pro Quadratmeter stetig gesenkt – aber die Wohnfläche stieg und stieg. Energiepolitisch ist das ein Nullsummenspiel! Schon alleine deshalb ist es klug, Wohnfläche eher im Bestand zu schaffen.

Provokant gefragt: Sollten wir auf weniger Fläche leben?

Es geht eher um kluge Flächeneffizienz. Werfen wir mal einen Blick ins Ausland. Die Holländer wohnen auf weniger Wohnfläche – nicht schlechter, sondern flächensparsamer. Im Grundriss haben sie alles, was sie brauchen. Ähnlich ist es in Skandinavien. Fläche pro Person vorzuschreiben, wäre allerdings der falsche Weg. Aber es wäre geradezu töricht, flexible Grundrisse, Wohnungsteilbarkeit und flächenbewusstes Bauen nicht zu fördern.

Müssen wir auch an die Materialien ran?

Definitiv. Der schlafende Riese im Bau ist die Kreislaufwirtschaft. Wir dürfen nur noch so bauen, dass Materialien maximal sparsam eingesetzt werden – und immer wieder in den Kreislauf gegeben werden, „Nutze wenig – nutze es erneut – und das immer wieder“ sollte das Motto sein. Das spart indirekt auch sogenannte graue Energie, also den Energieaufwand der Vorketten.

Wenn schon Abriss, dann bitte so, dass Materialien wieder nutzbar sind. Der Bestand ist unser Rohstofflager der Zukunft.

Wie kriegen wir das hin?

Wir müssen den Lebenszyklus im Blick haben und so bauen, dass Gebäude im Prinzip reversibel sind. Wir brauchen dazu Flexibilität im Grundriss, in den Bauteilen, in der Gebäudetechnik. Da geht es auch darum, wenig zu verkleben. Manchmal sind 12 Schichten miteinander verbunden – und zwar irreversibel. Das ist doch Wahnsinn. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und wenn schon Abriss, dann bitte so, dass Materialien wieder nutzbar sind. Der Bestand ist unser Rohstofflager der Zukunft.

Welche Hebel gibt es noch?

Ich könnte mir vorstellen, dass jede Genehmigungsplanung in Zukunft automatisch eine Umnutzungs- und Rückbaugenehmigungsplanung bedingt. Wer Neues baut, sollte darlegen, wie das umgenutzt und zurückgebaut werden kann. Wichtig sind auch Förderung flächensparenden Bauens und mehr Aufklärung und Forschung in Sachen Kreislaufwirtschaft.