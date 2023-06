Wie VW-Chef Blume der Aktie auf die Beine helfen will

Wer Oliver Blume nach dem Gang der Dinge im VW-Konzern fragt, hört schnell von seiner Zehn-Punkte-Liste. Dort hat der Chef die Großbaustellen des Autobauers zusammengefasst, und nach eigenem Eindruck arbeitet er sie planmäßig ab. Punkt Zehn allerdings bereitet Sorgen: „Kapitalmarkt“ steht da – doch auch seit Blumes Amtsantritt im vergangenen September hinkt die VW-Aktie dem Markt weit hinterher. Nun soll ein Kapitalmarkttag an diesem Mittwoch die Investoren für die VW-Strategie einnehmen – Fahrten auf der Rennstrecke inklusive. Für den Konzern, der traditionell eher als börsenfern gilt, ist die Charmeoffensive eine Premiere.

Aktionärinnen und Aktionäre hatten bisher wenig Freude an Blumes Amtszeit. Als er im vergangenen Juli zum Nachfolger von Herbert Diess ausgerufen wurde, ging es mit dem Kurs zwar für einige Zeit aufwärts, aber die Begeisterung verflog schnell. Seit Blumes Start Anfang September hat VW rund sieben Prozent an Börsenwert verloren.

Die Aktie ist weit abgeschlagen

Der Dax gewann im gleichen Zeitraum knapp 30 Prozent, die Mercedes-Aktie fast 40 Prozent und BMW mehr als 50 Prozent. Auch die Porsche AG – ebenfalls von Blume geführt – gewann seit ihrem Börsendebüt Ende September knapp 40 Prozent und ist an der Börse mehr wert als der ganze VW-Konzern.

Blume und Finanzchef Arno Antlitz müssen also aufholen. „Wir sind überzeugt, dass wir den Wert unseres Unternehmens nachhaltig steigern können“, sagte Blume in der Hauptversammlung. Wo er den größten Hebel sieht, hat er auch schon mehrmals klargemacht: Die Marke VW, nach Stückzahlen mit Abstand größte des Konzerns, verdient zu wenig Geld.

Markenchef Thomas Schäfer hat gerade in einer Betriebsversammlung in Wolfsburg angekündigt, dass er den Gewinn in den nächsten Jahren um mehrere Milliarden Euro steigern will. Das soll ohne Einschnitte für die Belegschaft gelingen, im Zentrum steht die Verteilung der Produktion auf die Konzernwerke: Bisher waren sie Marken zugeordnet, künftig sollen technische Plattformen konzentriert werden – egal, ob am Ende ein Skoda, Seat oder VW vom Band rollt.

Schäfer will mit seinem Konzept 6,5 Prozent Umsatzrendite erreichen – von hundert Euro, die eingenommen werden, sollen 6,50 Euro Gewinn bleiben. Schon die Ankündigung hat der Aktie kurz Leben eingehaucht. Nach diesem Muster haben Blume und Antlitz auch den anderen Konzernbereichen Gewinnziele abverlangt, die am Mittwoch den Investoren präsentiert werden.

Die Größe ist zum Nachteil geworden

Das ist wichtig, denn vielen Experten an der Börse gilt VW inzwischen als zu groß und schwer steuerbar. Aus dem Größenvorteil sei ein Größennachteil geworden, sagte jüngst etwa Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka. Zusätzliche Synergien seien vor allem bei den Investitionen bisher nicht erkennbar, kritisiert Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies.

Ursprünglich wollte Blume die verschiedenen Bereiche sogar eigene „Equity Stories“ präsentieren lassen – eigenständige Strategien unter dem Konzerndach. Doch so weit ist man offenbar noch nicht. Es werde ja noch weitere Kapitalmarkttage geben, heißt es im Konzern. Der Mittwoch soll nur der Auftakt sein.

Seit Wochen ist in Wolfsburg nur noch vom CMD die Rede – dem Capital Markets Day. Im Anschluss an eine Investorenkonferenz der Deutschen Bank zum Thema Automobil werden rund 200 einschlägig Interessierte ins Porsche Experience Center am Hockenheimring geladen. Dort können sie Produkte ausprobieren, vor allem aber Blume und Antlitz mit Fragen löchern.

Wert geht vor Volumen

Sechs Punkte hätten beide auf der Agenda, heißt es in Wolfsburg. Neben den Gewinnzielen der einzelnen Bereiche seien das die neue Führungsstruktur, die verschiedenen Technologieplattformen, die Positionierung der Marken, die Pläne für Regionen wie China und die USA sowie neue finanzielle Steuerungsgrößen. „Wert geht vor Volumen“, hat Finanzchef Antlitz als neues Motto ausgegeben: Man will auch mit kleineren Stückzahlen rentabler sein.

Mindestens die Überschriften dürfte das Publikum am Mittwoch aber schon kennen, die Erwartungen an den großen Auftritt sind deshalb etwas geschrumpft. Es sei zwar richtig, sich auf die Schwachstellen bei der Marke VW zu konzentrieren, schreibt etwa Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies in einem Ausblick. Aber weil vieles bereits bekannt sei, könnten die Botschaften „auf taube Ohren stoßen“.