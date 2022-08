Der Halbleiter-Mangel macht Volkswagen weiter zu schaffen. Kurzfristig könnte sich die Lage bessern. Aber: Der Bedarf an den raren Chips steigt weiter rasant. So versucht VW sich abzusichern.

Wolfsburg. Nur 400.000 Autos wurden im vergangenen Jahr im Wolfsburger VW-Werk produziert und auch in diesem Jahr sieht es trotz eines ohnehin schon niedrig angesetzten Ziels von 570.000 Fahrzeugen kaum besser aus. Ende Juni lag die größte Autofabrik Europas bei nur rund 190.000 Einheiten. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt: der Halbleiter-Mangel. Volkswagen, andere Hersteller sowie die Politik haben zwar Gegenmaßnahmen ergriffen und gehen deswegen von einer Stabilisierung der Lage im zweiten Halbjahr aus. Doch auch langfristig könnte die Versorgung mit Halbleitern zum Nadelöhr für die Branche werden.

Jahrzehntelang war die Automobilproduktion bekannt für stabile Lieferprozesse. Im Jahr 2021 rissen plötzlich die sonst so robusten Zuliefererketten. Ausgerechnet die Bauteile, denen künftig eine Schlüsselrolle für die Funktionen der Autos zukommt, wurden zur Mangelware: die Halbleiter. Noch immer kämpft die gesamte Automobilindustrie mit den Folgen. Lieferzeiten für Neuwagen mit deutlich über einem Jahr sind beinahe Normalität.

VW sucht direkten Kontakt zu Chip-Herstellern

Die Gründe für die Krise, die VW und Co. Ende 2020 erreichte, sind vielschichtig. Coronabedingte Betriebsschließungen in Asien, der Brand in einer wichtigen japanischen Chipfabrik im Frühjahr 2021 und vor allem auch eine Fehleinschätzung des Marktes durch die direkten Zulieferer. Die Chip-Hersteller konzentrierten sich in der Folge auf die Belieferung anderer Branchen, für die Autohersteller blieben weniger Chips über.

Ein 300-Millimeter-Wafer: Halbleiter sind weiter Mangelware. © Quelle: ROBERT MICHAEL

Gegenmaßnahmen wurden mittlerweile ergriffen. Als eine der wichtigsten Maßnahmen ist Volkswagen aktuell in Begriff, die komplexen Lieferketten besser zu verstehen und tiefer zu durchdringen. Das war bisher nur schwer möglich, weil der Großteil der Halbleiter im Fahrzeug in Komponenten steckt, die von den vielen Zulieferern kommen. Statt sich blind auf diese zu verlassen, sucht VW den direkten Kontakt mit den Chipherstellern.

Einstieg in eigenes Chip-Design

Zusätzlich will Volkswagen eigene Chip-Kompetenzen aufbauen und in das Design dieser zentralen Bauteile einsteigen. Dafür hat der Konzern bereits Kooperationen mit Halbleiterherstellern geschlossen. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung eines auf die eigenen, spezifischen Bedürfnisse abgestimmten Chips, der dann von den unabhängigen Herstellern gefertigt wird. Auf diese Weise arbeitet die Smartphone-Branche schon lange und auch Konkurrent Tesla kam mithilfe eines eigenen Chip-Designs besser durch die Krise.

Chip-Produzent Intel baut eine Mega-Fabrik in Magdeburg. © Quelle: maybefalse

Daneben geht es um den Aufbau des Technologie-Know-Hows. Durch die zentrale Rolle von Software für das Auto der Zukunft, bekommen die Chips eine noch größere Rolle als ohnehin schon. „Sie werden letztlich für die Differenzierung der Marken und Fahrzeuge sorgen. Über sie werden die Fahrzeuge mit der Cloud verknüpft, sie organisieren das autonome Fahren, und man wird über sie Leistungen temporär dazu buchen oder attraktive Dienstleistungen bestellen können. Die Autohersteller werden es sich nicht leisten können und wollen, die Kenntnis der Produkte, die all das ermöglichen, an Zulieferer oder gar an die Zulieferer der Zulieferer zu delegieren“, erklärt IT-Experte Dr. Hagen Radowski, Senior Partner bei Porsche Consulting.

Aufbau von Chip-Produktion in Europa

Parallel werden neue Fertigungskapazitäten aufgebaut – und zwar auch in Europa. Dadurch solle die Abhängigkeit von den asiatischen Herstellern, die den Chip-Markt bisher fest in der Hand halten, gemindert werden. Mit dem „European Chips Act“ fördert die Europäische Union die Ansiedlung von Halbleiterherstellern in Europa. Eines der größten Projekte spielt sich direkt vor der Haustür Volkswagens ab. Intel baut in Magdeburg für 17 Milliarden Euro eine gigantische Chip-Fabrik und Volkswagen befindet sich in Lauerstellung. Weitere Projekte hierzulande werden folgen. So hat Bosch angekündigt, die Produktion von Mikrochips für die Automobilindustrie deutlich auszubauen, auch an zwei Standorten in Deutschland.

Durch das autonome Fahren wird der Bedarf an Chips nicht nur steigen, diese werden auch noch komplexer. © Quelle: Christian Charisius

Allerdings: Chip-Fabriken entstehen nicht mal eben im Handumdrehen. Aufgrund der hohen Komplexität des Themas dauert der Bau solcher Produktionsstätten rund vier Jahre. „Die Halbleiterproduktion ist einer der anspruchsvollsten Wertschöpfungsprozesse, den der Mensch erfunden hat – mit mehr als 130 Einzelschritten vom Sandkorn bis zum fertigen Chip“, macht Radowski deutlich. Bei der neuesten Chipgeneration würden die Prozesse nahezu im atomaren Bereich stattfinden und seien entsprechend aufwendig.

Chip-Bedarf- und Komplexität steigen stetig

Hinzu kommt: Mit der Digitalisierung wird der weltweite Bedarf an Halbleitern weiter rasant steigen. Kaum ein modernes Produkt, in dem heutzutage keine Chips verbaut sind. Alleine die Autoindustrie wird aufgrund des autonomen Fahrens deutlich mehr Halbleiter brauchen. Und diese werden ganz nebenbei noch komplexer, als ohnehin schon. „Wenn das autonome Fahren zum Standard wird, braucht man leistungsfähigere – und das heißt: kleinere – Chips sowohl im Auto als auch in der Infrastruktur, und das in deutlich größeren Stückzahlen als bisher“, erklärt Radowski.

Auch wenn sich also die Versorgungslage im zweiten Halbjahr etwas stabilisiert und die Produktionszahlen wieder anziehen, drohen langfristig weiter Verteilungskämpfe.