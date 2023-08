Wie weiter um billigen Industriestrom gerungen wird

Frankfurt am Main. Vehement hat die SPD-Bundestagsfraktion Subventionen für Industriestrom gefordert. Doch auf der Klausurtagung des Kabinetts gab es dazu keine Beschlüsse. Gleichwohl lassen die Sozialdemokraten, aber auch Gewerkschafter und die Chemieindustrie bei diesem Thema nicht locker. Zugleich werden Forderungen nach einer massiven Reduzierung der Stromsteuer laut. Wir erläutern, wie stark Entlastungen ausfallen könnten.

Was wurde zum Thema Energiepreise auf Schloss Meseberg beschlossen?

Wenig Konkretes. Im 10-Punkte-Plan der Regierung heißt es nur unverbindlich: Die Bundesregierung arbeite an einer Strategie zur Energieversorgung - „auch für bezahlbare Strompreise, gerade auch für Wirtschaft und Industrie.“ Kanzler Olaf Scholz (SPD) positionierte sich nicht zum Thema Industrie

Wie ist das gemeint?

Ines Zenke, Präsidentin des SPD-Wirtschaftsforums, sieht in den Beschlüssen einen Arbeitsauftrag für die Ausgestaltung eines „Transformationsstrompreises“. Dafür habe die SPD-Bundestagsfraktion gerade dargelegt, „wie sich ein wettbewerbsfähiger Strompreis in Deutschland regelkonform umsetzen lässt“. Obwohl Kanzler Olaf Scholz sich nicht zu diesem Thema positioniert hat.

Was sind die Kernpunkte des Konzepts?

Die Fraktion will einen Preis von 5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) festlegen. Die Differenz der 5 Cent zum aktuellen „durchschnittlichen Börsenstrompreis“ soll erstattet werden. Aktuell liegen die Notierungen bei rund 9 Cent. Der Staat würde also vier Cent für jede verbrauchte Kilowattstunde überweisen, und zwar an energieintensive Unternehmen sowie an Firmen, die für Energiewende und Klimaschutz maßgeblich sind - befristet auf 5 Jahre. Fraktionsvize Achim Post beharrt darauf, dass sich mit diesem Konzept Wettbewerbsverzerrungen vermeiden lassen und „starke Wachstumsimpulse“ entstehen. Von den Grünen kommt ein ähnlicher Vorschlag. Doch die FDP lehnt diese Konzepte weiterhin strikt ab.

Ampelkoalition will künftig geschlossener auftreten Nach den Streitigkeiten der letzten Zeit demonstrierten der Bundeskanzler, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner am Mittwoch Einigkeit.

Wie reagiert die Wirtschaft?

Markus Steilemann, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) betont: „Die Bundesregierung ignoriert weiter die akute Notlage.“ Der Brückenstrompreis sei ein „Must-have“, um die Deindustrialisierung zu stoppen. Gegen hohe Energiekosten helfe auch keine Investitionsförderung mit einem Wachstumschancengesetz. Unter anderem machen sich auch 400 mittelständische Unternehmen in einem Appell an die Regierung für die Subventionierung des Stroms stark.

Wie positionieren sich die Gewerkschafter?

Einen „industriepolitischer Befreiungsschlag“ verlangt auch Michael Vassiliadis, Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Dazu gehöre für die energieintensiven Industrien der Brückenstrompreis. Auch die mächtige IG Metall und die IG Bau werben für diese Position.

Wie teuer ist eigentlich der Industriestrom?

Der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) hat für dieses Jahr einen Durchschnittspreis von rund 26 Cent pro kWh berechnet. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Plus von gut 40 Prozent. Allerdings geht der BDEW davon aus, dass der Tarif bei Neuabschlüssen im jetzigen dritten Quartal nur noch bei etwa 21 Cent liegt. Im EU-Vergleich liegt der Industriestrompreis bereits knapp unter dem Durchschnitt. Deutlich billiger ist die Energie allerdings in Frankreich und Spanien, wo die Tarife für Firmen gedeckelt sind.

Was spricht gegen die Strom-Subvention?

Wissenschaftler warnen, dass bei einem Preisdeckel der Anreiz zum Energiesparen untergraben werde. Auch aus Kreisen der Energiewirtschaft ist zu hören, dass ein starker Eingriff in den Energiemarkt verhindert werden müsse: Wird Strom künstlich billig gehalten, könnten der Verbrauch und damit die Strompreise steigen. Zugleich ist zu hören, dass der Staat andere Hebel habe.

Was kann eine Alternative zu staatlichen Zuschüssen sein?

Es gibt gleich mehrere Vorstöße für eine Absenkung der Stromsteuer. Sieben Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben dies gefordert – fünf aus den Reihen der Union und zwei aus SPD-geführten Landesregierungen. Zudem hat Jens Spahn, Unionsfraktions-Vize, am Donnerstag im Deutschlandfunk einen entsprechenden Antrag für den Bundestag angekündigt.

Wie hoch ist die Stromsteuer?

Der Regelsatz liegt bei 2,05 Cent pro kWh. Für die Industrie und für Handwerksbetriebe gilt aber ein reduzierter Satz von 1,54 Cent. Der in der EU zulässige Mindestwert liegt der 0,05 Cent. Ferner erhebt der Staat weitere Abgaben und Steuern von insgesamt 1,32 Cent. Macht zusammen rund 2,8 Cent. Fällt all dies weg, könnte jetzt der Industriestrompreis bei neuen Verträgen schon fast auf das Niveau von 2019 gedrückt werden.

Wie sieht es mit der Durchsetzbarkeit dieser Idee aus?

Die Chancen dürften hoch sein. Denn die FDP setzt sich schon lange für eine größtmögliche Reduzierung der Stromsteuer ein. Allerdings hat der VCI bereits deutlich gemacht: „Eine Senkung der Stromsteuer reicht bei Weitem nicht aus.“

Gibt es weitere Möglichkeiten zur Entlastung?

Spahn hat auch die Gebühren für die Netznutzung ins Spiel gebracht. Diese machen bei gewerblichen Kunden gut 15 Prozent des Strompreises aus. Allerdings profitieren hier viele energieintensive Unternehmen bereits von massiven Vergünstigungen: Sie können ihre Netzentgelte um bis zu 90 Prozent drücken. Würden Firmen im großen Stil hier vollständig entlastet, würde sich aber die Frage der Finanzierung stellen: Entweder die privaten Haushalte müssten dann einen erheblich größeren Anteil der Kosten fürs Betreiben der Netze tragen - sprich: steigende Strompreise. Oder der Staat übernimmt diese Aufwendungen. Was allerdings nicht im Sinne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sein dürfte.