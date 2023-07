﻿Windkraftturbo vor Rügen: Dänen und Schweden planen gigantische Offshore-Felder

Urteil im Dieselskandal

Keine Haftung für Thermofenster, aber...

Das Oberlandesgericht Stuttgart gab den Käufern von Diesel-PKW an diesem Donnerstag eine differenzierte Botschaft. Für so genannte Thermofenster müssen die Hersteller wohl nicht haften. Dagegen rückten die Stuttgarter Richter eine andere Manipulations-Software in den Mittelpunkt: die bisher kaum bekannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung (KSR).