Windkraft: Vorsicht vor China!

Zwei angeschlagene Boxer: Am Sonntag (14 Uhr) tritt der THW Kiel in der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar an. Die Mittelhessen sind durch ein Trainerbeben erschüttert, die Zebras bangen – um zwei weitere, seit dem Auftritt in Barcelona verletzte Akteure aus dem Ensemble von Chefcoach Filip Jicha.