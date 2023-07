Weit von den Zielen entfernt: Wo der Ausbau der Windkraft immer noch nicht in Fahrt kommt

Frankfurt am Main. Es reicht nicht – so lässt sich kurz und knapp die Lage beim Ausbau der Windenergie an Land zusammenfassen. Im ersten Halbjahr gingen 331 neue Mühlen ans Netz. Sie kommen auf eine Gesamtleistung von rund 1,56 Gigawatt. Das entspricht zwei größeren Kohlekraftwerken. Das ist zwar eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings müsste der jährliche Zubau auf zehn Gigawatt gesteigert werden, um die Ausbauziele der Bunderegierung zu erreichen. Nur drei bis 3,2 Gigawatt könnten es 2023 insgesamt werden.

Aus einer am Mittwoch vorgelegten Erhebung der Deutschen Windguard im Auftrag vom Bundesverband Windenergie (BWE) und der Energieanlagenlobby VDMA Power Systems geht hervor, dass parallel zum Zubau Anlagen mit einer Leistung von 0,24 Gigawatt stilllegt wurden. Netto kamen also etwa 1,3 Gigawatt hinzu. Derzeit sind damit hierzulande insgesamt Rotoren mit einer Leistung von gut 59 Gigawatt installiert. Um die Klimaziele zu erreichen, sollen es in knapp sieben Jahren 115 Gigawatt sein.

Onshore-Windstrom ist das neue Rückgrat der deutschen Stromversorgung

Der Onshore-Windstrom ist das neue Rückgrat der deutschen Stromversorgung. Den Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) zufolge haben die modernen Windmühlen in diesem Jahr mit bislang 62 Terawattstunden knapp ein Viertel der Stromnachfrage gedeckt. An zweiter Stelle folgt die Braunkohle, die gut 16 Prozent beigesteuert hat.

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat in den vergangenen anderthalb Jahren einige Initiativen auf den Weg gebracht, um den Ausbau zu beschleunigen. Ihm geht es vor allem darum, die teils extrem langen Genehmigungsprozesse zu beschleunigen – von den ersten Plänen bis zur Inbetriebnahme eines Windrades dauert es bis zu sechs Jahre. Von den beiden Verbänden gibt es zwar Applaus für Habecks Initiativen.

Aber sie betonen aber auch: „Die Diskrepanz zwischen Realität und Zielsetzung ist derzeit noch zu hoch.“ Sie fordern eine zügige Umsetzung „der auf Bundeebene beschlossenen Maßnahmen“. So sind nach den Worten von Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer VDMA Power Systems, die Laufzeiten der eigentlichen behördlichen Verfahren im vorigen Jahr sogar wieder gestiegen - auf einen neuen Höchstwert von durchschnittlich 24,5 Monaten. Beschlüsse und Ziele gebe es hinlänglich. „Bis die Bundesländer diese Regelungen schlussendlich umsetzen, darf nicht weiter wertvolle Zeit verstreichen“, fordert Rendschmidt.

Bayern und Baden-Württemberg: große Verbaucher, aber kaum Windkraft

Ein weiteres gravierendes Problem sind die krassen Differenzen zwischen den Bundesländern. Die Windguard-Erhebungen zeigen, das die beiden Nordländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen plus NRW weit vorne liegen. Rund zwei Drittel des Zubaus entfällt auf das Trio. Ganz am Ende der Liste rangiert der Freistaat Sachsen. Dort die ist installierte Leistung sogar um drei Megawatt geschrumpft, weil im ersten Halbjahr keine neue Anlage hinzukam, aber alte Mühlen abgebaut wurden. Enorm große Probleme beim Umbau auf den klimafreundlichen Windstrom verursachen die beiden Südländer Bayern und Baden-Württemberg. Sie haben im ersten Halbjahr nur drei Prozent des Zubaus getragen. Zugleich gehören die beiden großen Flächenländer mit ihrer starken Industrie zu den größten Verbrauchern von elektrischer Energie. Besonders bemerkenswert ist hierbei, dass in Baden-Württemberg mit Winfried Kretschmann ein Grüner als Ministerpräsident regiert.

Klima-Check

BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek spricht von einer Ausbauschwäche im Süden. Auch der inzwischen starke Anstieg der Genehmigungen stütze sich vor allem auf NRW und den Norden. „Das sind zu wenige Länder. Es braucht jetzt in allen Ländern deutlich mehr Tempo“, so Heidebroek. Um das jährliche Plus von zehn Gigawatt zu erreichen, müssten jeweils mindestens zwölf Gigawatt neu genehmigt werden.

Im Süden mangelt es nicht an guten Standorten

Im Süden mangelt es nicht an guten Standorten für Windräder – wie der RND-Energiewendemonitor zeigt. Auffällig sind teils extremen Unterschiede zwischen benachbarten Landkreisen, obwohl sie ähnliche Voraussetzungen haben. Häufig werden geeignete Flächen aber von den örtlichen Behörden schlicht nicht für die Windenergie ausgewiesen. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Zubau, der gegen null geht, von den regionalen Entscheidern in der Politik zumindest hingenommen wird – wenn nicht sogar politisch gewollt ist, auch um Ärger mit Windkraftgegner aus dem Weg zu gehen.

BWE und VDMA mahnen denn auch intensivere Anstrengungen der Politik an. Mehr tun müsse sich auch im Bundesverkehrsministerium und in diversen Landesministerien. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lücke zwischen Zubau und Ziel nicht größer, sondern kleiner wird.“ Denn: „Verfehlungen in jedem Jahr erhöhen den Druck in den folgenden Jahren und verstärken die Herausforderungen bei der Umsetzung.“

Der Hintergrund: Am Windstrom hängt enorm viel. Er ist der wichtigste Faktor für das gesamte Gigaprojekt Klimaschutz: Wärmepumpen für Wohnhäuser sind nur dann nachhaltig, wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden, das Gleiche gilt für die Elektromobilität. Und auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff, der künftig für die Luftfahrt und die Industrie dringend benötigt wird, ist ganz maßgeblich von den Windmühlen abhängig.

