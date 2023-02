Wird Containern straffrei?

Am Dienstag haben Bund und Länder über das sogenannte Containern beraten. Eine Entscheidung darüber, inwiefern das Herausfischen von Lebensmitteln aus dem Müll künftig straffrei ist, steht allerdings noch aus.

Berlin. Wer Lebensmittel aus dem Müll fischt, muss bislang noch mit Strafen rechnen. Vielleicht aber nicht mehr lange – am Dienstag befassten sich Bund und Länder mit einer möglichen Entkriminalisierung. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten zuvor für einen Vorstoß des Landes Hamburg geworben.

Der Stadtstaat hatte eine Änderung der Richtlinien für das Straf- und Buß­geld­verfahren vorgeschlagen. Demnach soll das sogenannte Containern nur noch dann bestraft werden, wenn ein Haus­friedens­bruch vorliegt, „der über die Überwindung eines physischen Hindernisses ohne Entfaltung eines wesentlichen Aufwands hinausgeht oder gleichzeitig den Tatbestand der Sach­beschädigung erfüllt“. Folgen alle 15 anderen Bundesländer diesem Vorschlag, müsste es keine Gesetzes­änderung auf Bundesebene geben.

Finden die 16 Bundesländer eine Einigung?

Ob sich die 16 Justizministerien jedoch darüber einig werden, blieb am Dienstag noch offen. Der Bund-Länder-Ausschuss traf noch keine Entscheidung. Das bestätigte das hessische Justiz­ministerium am frühen Nachmittag. Hessen hat den Vorsitz des Ausschusses inne. „Der strafrechtliche Umgang mit dem Containern wird weiter auf der Tages­ordnung bleiben“, sagte Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) nach der Sitzung. Das abschließende Votum des Ausschusses bleibe abzuwarten. „Es ist üblich, dass Entscheidungen in diesem Fachgremium einstimmig getroffen werden“, sagte Poseck. Er selbst stehe einer Diskussion über Neuregelungen, die allgemeine Maßstäbe für Fälle des Containerns aufstellen, offen gegenüber.

„Dabei sollte Beachtung finden, dass die Fälle des Containerns in der Regel nicht strafwürdig sind. Ein Lösungsweg könnte auch sein, dass der für das materielle Strafrecht zuständige Bundes­gesetz­geber Regelungen zur grundsätzlichen Straffreiheit des Containerns in das Straf­gesetz­buch aufnimmt“, so der hessische Justizminister. „Wichtig bleibt aber, dass Fälle mit erhöhter krimineller Energie, bei denen weitere Straftaten wie Haus­friedens­bruch und Sach­beschädigung, begangen werden, auch weiterhin strafrechtlich verfolgt werden können.“

Nach Angaben des hessischen Justizministeriums ging es bei der Sondersitzung ausschließlich um den straf­verfahrens­rechtlichen Umgang mit dem Containern.

Bund-Länder-Ausschuss tagte zum Containern

Schon vor der digitalen Sondersitzung des Bund-Länder-Ausschusses war unklar, ob es zu einer Einigung kommen werde. Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges hatte sich vorab skeptisch gezeigt und von „Augenwischerei“ gesprochen. Zwar wolle man den Vorschlag prüfen. „Tatsächlich gibt es doch kaum Container, aus denen man etwas herausnehmen kann, ohne zugleich einen straf­bewehrten Haus­friedens­bruch oder eine Sach­beschädigung zu begehen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Auch jetzt schon könnten Staats­anwaltschaften Verfahren gegen Containernde wegen Geringfügigkeit einstellen.

Andere Länder würden sogar noch einen Schritt weiter gehen. Berlin sprach sich vor wenigen Tagen dafür aus, das Containern sogar komplett zu entkriminalisieren. Auch Bremen würde gerne über eine grundlegende Straffreiheit diskutieren. „Das Ausmaß der Lebens­mittel­verschwendung ist weder ethisch noch ökologisch vertretbar“, sagte Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Menschen dafür zu bestrafen, noch genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern zu holen, ist vor diesem Hintergrund geradezu obszön.“

Staatsanwaltschaften können Verfahren einstellen

Der Vorschlag aus Hamburg sei ein Schritt in die richtige Richtung, den die Hansestadt unterstütze, weil er sich pragmatisch relativ schnell umsetzen lasse. „Gleichwohl sollte aber auch grundlegend diskutiert werden, ob Containern – also das An-sich-Nehmen von weggeworfenen Lebensmitteln – überhaupt strafbar sein sollte“, so Schilling.

In mehreren Bundesländern stellen Staats­anwalt­schaften bereits heute Verfahren wegen Containerns häufig ein. Vor den Beratungen am Dienstag blieb noch unklar, ob die Richtlinien für Straf- und Buß­geld­verfahren künftig vorsehen, dass die Behörden Verfahren wegen Diebstahls weggeworfener Lebensmittel in der Regel einstellen.

